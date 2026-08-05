На Дону до 2028 года реализуют шесть дорожных проектов на 8 млрд рублей

До конца 2028 года в Ростовской области намерены реализовать шесть дорожных проектов общей стоимостью 8,6 млрд руб. Из них 6,9 млрд руб. приходится на областной бюджет, 1,5 млрд руб. — на федеральный. Прочие затраты составляют 168,1 млн руб. Соответствующая информация содержится в комплексном плане развития транспортной, энергетической, телекоммуникационной, социальной и иной инфраструктуры региона до 2036 года, с которым ознакомился «Ъ-Ростов».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Общая протяженность реконструируемых дорог и переездов составляет 16,3 км. В число самых дорогих проектов входят реконструкция автодороги «Магистраль "Дон" – пос. Щепкин – г. Ростов-на-Дону» стоимостью более 3 млрд руб. и протяженностью 8,4 км, а также строительство автодороги «Орбитальная-2». Проект оценен в 3,7 млрд руб., реализовать его планируют в 2027 году.

Менее затратными проектами являются реконструкция мостового перехода в Усть-Донецком районе (км 34+425) (52,6 млн руб.) и реконструкция мостового перехода в Мартыновском районе (км 74+137) (232 млн руб.).

Максимальный объем финансирования направлен на развитие автодорожной сети в Аксайском районе.

Большинство проектов планируется завершить в 2026-2027 годах, за исключением флагманского проекта реконструкции северного обхода Ростова-на-Дону, который продлится до 2028 года.

Все проекты направлены на улучшение транспортной доступности и безопасности дорожного движения в регионе.

Наталья Белоштейн