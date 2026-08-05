Инвестпортфель Ростовской области превысил 600 проектов на 1 трлн рублей

Инвестиционный портфель Ростовской области включает более 600 проектов на сумму свыше 1 трлн руб. Из них 35 проектов на сумму более 520 млрд руб. входят в перечень ключевых. Об этом «Ъ-Ростов» рассказали в министерстве экономического развития региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

В начале года в портфеле насчитывалось 580 проектов, а по итогам первого полугодия завершена реализация 85 проектов на сумму свыше 60 млрд руб. Основу отраслевой структуры портфеля, по данным ведомства, традиционно составляют промышленность и агропромышленный комплекс.

В числе крупнейших проектов — создание АО «Новошахтинский завод нефтепродуктов» комплексов по производству автомобильных бензинов и глубокой переработке нефтяного сырья с объемом инвестиций свыше 200 млрд руб., а также возведение ООО «ТК Ольгинский» тепличного комплекса площадью 33 га для выпуска плодоовощной продукции защищенного грунта стоимостью 22,6 млрд руб.

Параллельно в регионе реализуются высокотехнологичные проекты: ГК «Бештау» строит завод по выпуску радиоэлектронной продукции с инвестициями 8 млрд руб., ООО «Северо-Кавказское логистическое предприятие» создает роботизированный склад для хранения и сортировки грузов на 700 млн руб., а ПАО «МТС» возводит модульный центр обработки данных с объемом вложений 1,5 млрд руб.

Константин Соловьев