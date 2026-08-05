Донские экспортеры заключили контракты на свыше $9 млн

В Ростовской области из-за введенных в отношении России санкционных ограничений наблюдается снижение внешнеторгового оборота. Однако регион последовательно переориентирует экспорт на дружественные страны. Об этом «Ъ-Ростов» заявили в минэкономразвития Дона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Манзюк / Коммерсантъ Фото: Александр Манзюк / Коммерсантъ

По данным таможенной статистики, доля азиатского региона в структуре донского экспорта по итогам 2025 года составила 67,2% против 64,8% годом ранее (прирост на 2,4%). Доля стран СНГ увеличилась с 7,7% до 9,9%, то есть на (2,2%).

Удельный вес недружественных государств в донском экспорте по итогам 2025 года снизился до 0,9% — против 3,1%, или $311 млн, зафиксированных в 2024 году. Доля Африки составила 21,8% (в 2024 году — 25,1%), Европы — 0,8% (1,1%), Южной Америки — 0,2% (1,1%), Северной Америки — 0,1% (0,1%).

Крупнейшими торговыми партнерами Ростовской области по итогам пяти месяцев 2026 года стали Турция, Египет, Казахстан, Гонконг, Индия, Кения, Беларусь и Китай.

На фоне санкционных ограничений внешнеторговый оборот области сокращается, однако темпы снижения в текущем году существенно ниже, чем в аналогичном периоде прошлого года. Критических проблем с международными взаиморасчетами в настоящее время нет, отметили в минэкономразвитии.

В 2026 году состоялись 44 международных мероприятия: визиты делегаций правительства области в Беларусь и Узбекистан, визиты иностранных бизнес-делегаций из Беларуси и Бангладеш, а также регулярные встречи с дипломатическим корпусом, аккредитованным в регионе. Прошли консультации с бизнес-сообществом при участии торговых представительств России в Беларуси, Вьетнаме и Египте.

АНО «Центр поддержки экспорта» по итогам первого полугодия 2026 года оказал 57 услуг 41 субъекту малого и среднего предпринимательства. При его содействии 16 предприятий области заключили 31 экспортный контракт на общую сумму свыше $9 млн.

В рамках 12 международных мероприятий донские компании приняли участие в выставках в Турции, Ираке, ОАЭ, Саудовской Аравии, Китае, Казахстане и России, а также в бизнес-миссии в Армению, реверсной бизнес-миссии из Турции и реверсной бизнес-миссии в рамках форума «ЮгПродТех-26» в Ростове-на-Дону с участием представителей 16 стран.

Константин Соловьев