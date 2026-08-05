На Дону 29 территориям сократили финансирование на жилье для молодых семей

Министерство строительства Ростовской области внесло изменения в распределение субсидий на обеспечение жильем молодых семей на 2026 год: в 14 территориях финансирование увеличено, еще 29 городов и районов столкнулись с сокращением ассигнаций. Соответствующая информация содержится в распоряжении правительства региона, с которым ознакомился «Ъ-Ростов».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Согласно документу, общая сумма финансирования программы в 2026 году составляет более 1 млрд руб. Среди территорий, показавших наибольший рост финансирования, значатся Ростов-на-Дону (5,5 млн руб.), Белокалитвинский район (700 тыс. руб.) и Новошахтинск (500 тыс. руб.).

Наиболее значимое сокращение ассигнаций отмечается в Батайске (-3,1 млн руб.) и Таганроге (-2,4 млн руб.).

Без финансирования в 2026 году остался Кагальницкий район.

На перераспределение средств повлияли демографическая ситуация в районах, количество заявок от молодых семей, эффективность использования ранее выделенных средств.

Изменения в распределении средств могут потребовать от муниципальных образований пересмотра своих стратегий работы с молодыми семьями и повышения эффективности использования бюджетных средств.

Наталья Белоштейн