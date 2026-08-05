Главные новости за 5 августа. Кавказ

Ставропольский край по итогам 2025 года опустился на семь позиций в рейтинге инновационной активности организаций, заняв 45-е место среди российских регионов. Годом ранее край находился на 38-й строчке.

АО «Газпром газораспределение Ставрополь» по итогам 2025 года получило 527,9 млн руб. чистой прибыли против 352,2 млн руб. годом ранее. Рост составил 49,9%, следует из годового отчета компании.

Рынок долевого строительства в Дагестане демонстрирует заметный рост: совокупный объем средств, размещенных будущими владельцами жилья на специализированных счетах эскроу, за 2026 год увеличился в 1,6 раза.

Конкурсный управляющий ООО СХП «Зеленая роща» объявил о продаже одного из крупнейших активов обанкротившегося предприятия — линии розлива напитков, находящейся в залоге у АО «Щелково Агрохим». Начальная стоимость имущества составляет 460,27 млн руб.

Министерство дорожного хозяйства и транспорта Ставропольского края зафиксировало резкий рост числа участников рынка пассажирских перевозок: по данным на 30 июня 2026 года, в профильном реестре значатся 8,5 тыс. действующих записей о перевозчиках легкового такси.

Все 53 человека, экстренно доставленные в медицинские учреждения после вспышки сальмонеллеза в гостиничном комплексе «Золотые пески» Новоселицкого района Ставропольского края, прошли полный курс лечения и выписаны домой, тогда как следователи продолжают устанавливать обстоятельства произошедшего.