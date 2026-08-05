Накопления на эскроу-счетах в Дагестане за год выросли в 1,6 раза до 12 млрд рублей

Рынок долевого строительства в Дагестане демонстрирует заметный рост: совокупный объем средств, размещенных будущими владельцами жилья на специализированных счетах эскроу, за 2026 год увеличился в 1,6 раза. Об этом РБК Кавказ пишет со ссылкой на данные регионального Отделения Южного ГУ Банка России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

По состоянию на начало июня 2026 года в республике функционируют 2 600 эскроу-счетов, аккумулировавших порядка 12 млрд руб. Параллельно между банковскими структурами и строительными компаниями региона действуют 43 кредитных договора в рамках проектного финансирования на общую сумму заемных средств в 52,7 млрд руб.

Механизм эскроу-счетов призван обезопасить граждан, вкладывающих деньги в строящееся жилье: накопления дольщиков остаются заблокированными до момента фактического ввода объекта в эксплуатацию и лишь после этого переходят в распоряжение девелопера. Управляющий Отделением Банка России в Республике Дагестан Мурад Идрисов уточнил, что с момента запуска системы проектного финансирования в регионе было раскрыто 632 счёта, а строительные компании по уже сданным объектам суммарно получили свыше 2 млрд руб.

Согласно сведениям Единого ресурса застройщиков, задолженность в рамках открытых эскроу-счетов в республике составляет 17,8 млрд руб., тогда как фактическое наполнение счетов достигает 11,8 млрд руб.

На этом фоне ипотечная нагрузка на жителей региона остается весьма значительной. По данным журнала Т-Ж, основанным на анализе показателей за 2025 год, дагестанцы в среднем направляют на обслуживание жилищных кредитов 58% своего заработка. Среди субъектов Северо-Кавказского федерального округа более высокий уровень ипотечного бремени фиксируется лишь в Северной Осетии — Алании, где выплаты по кредитам поглощают 61% среднестатистической зарплаты.

Станислав Маслаков