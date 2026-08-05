Рынок такси Ставрополья за год вырос вдвое: в регионе насчитали почти 8500 перевозчиков

Региональное министерство дорожного хозяйства и транспорта Ставропольского края зафиксировало резкий рост числа участников рынка пассажирских перевозок: по данным на 30 июня 2026 года, в профильном реестре значатся 8500 действующих записей о перевозчиках легкового такси. Об этом пишет РБК Кавказ со ссылкой на данные ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Константин Кокошкин / Коммерсантъ Фото: Константин Кокошкин / Коммерсантъ

Для сравнения: в аналогичный период 2025 года в том же реестре насчитывалось лишь 4300 субъектов. Таким образом, за двенадцать месяцев показатель вырос на 96,7% — практически в два раза.

Структура участников рынка наглядно демонстрирует, кто именно приходит в отрасль. Подавляющее большинство из тех, кто встал на учёт по итогам января — июня 2026 года, — самозанятые граждане: их насчитывается 8140 человек. Индивидуальных предпринимателей в реестре значительно меньше — 315, тогда как юридических лиц всего девять. Годом ранее соотношение категорий было схожим: 4105 самозанятых, 189 индивидуальных предпринимателей и 10 организаций.

Параллельно расширяется инфраструктура диспетчерского сегмента. За шесть месяцев 2026 года на территории края зарегистрировано 23 службы заказа легкового такси — на четыре больше, чем годом ранее, когда их было 19. Прирост составил 21,1%.

Динамика отражает общероссийскую тенденцию к легализации занятости в сфере частного извоза: с момента ужесточения требований к перевозчикам значительная часть водителей предпочла оформить статус самозанятого, чтобы работать в рамках закона через агрегаторов и диспетчерские службы.

Станислав Маслаков