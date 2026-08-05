Инновационная активность бизнеса Ставрополья снизилась впервые за несколько лет

Ставропольский край по итогам 2025 года опустился на семь позиций в рейтинге инновационной активности организаций, заняв 45-е место среди российских регионов. Годом ранее край находился на 38-й строчке. Об этом говорится в ежегодном рейтинге Института статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ, с которым ознакомился «Ъ-Кавказ».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Индекс инновационной деятельности организаций отражает уровень технологической активности бизнеса. При его расчете учитываются затраты предприятий на технологические инновации, объем выпуска инновационной продукции, а также результаты внедрения новых технологий и разработок.

Снижение стало единственным ухудшением среди пяти ключевых индексов, на основе которых формируется общий рейтинг инновационного развития регионов. Одновременно Ставропольский край улучшил показатели по инновационному экспорту, научно-техническому потенциалу, социально-экономическим условиям и качеству инновационной политики. Это позволило региону подняться сразу на семь позиций в общем рейтинге инновационного развития субъектов РФ и занять 32-е место.

Несмотря на снижение инновационной активности предприятий, финансовые показатели технологического сектора региона продолжают расти. Как ранее сообщал «Ъ-Кавказ», по итогам 2025 года совокупная чистая прибыль ИТ-компаний Ставропольского края достигла 3,66 млрд руб., почти вдвое превысив результат предыдущего года. Прибыль получили 170 компаний, убытки зафиксировали 76 организаций. При этом более 75% совокупной прибыли отрасли пришлось на АО «Монитор Электрик», одного из крупнейших российских разработчиков программного обеспечения для электроэнергетики.

В НИУ ВШЭ отмечают, что индекс инновационной активности отражает не финансовые результаты предприятий, а интенсивность создания и внедрения новых технологий, объем инновационной продукции и инвестиции бизнеса в технологическое развитие. Именно по этим показателям Ставропольский край в новом рейтинге ухудшил свои позиции.

Роман Лаврухин