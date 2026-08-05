Всех отравившихся на ставропольской базе отдыха выписали из больниц

Все 53 человека, экстренно доставленные в медицинские учреждения после вспышки сальмонеллеза в гостиничном комплексе «Золотые пески» Новоселицкого района Ставропольского края, прошли полный курс лечения и выписаны домой, тогда как следователи продолжают устанавливать обстоятельства произошедшего, пишет «Интерфакс».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг / Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг / Коммерсантъ

Ставропольские медики завершили лечение всех пациентов, поступивших с симптомами острой кишечной инфекции после отдыха в гостиничном комплексе «Золотые пески». Краевое министерство здравоохранения подтвердило выписку 53 человек, которые были госпитализированы в июле текущего года.

«Лечение пациентов закончено, все выписаны», — сообщил официальный представитель пресс-службы регионального ведомства.

Всего недомогание в злополучном оздоровительном заведении почувствовали около 80 постояльцев. Лабораторные исследования подтвердили у пострадавших наличие бактерий рода Salmonella. Гостиничный комплекс, расположенный в Новоселицком районе края, был принудительно закрыт 13 июля.

По предварительным выводам регионального управления Роспотребнадзора, болезнетворные микроорганизмы проникли в организмы отдыхающих через готовые блюда, которые персонал пищеблока готовил с грубыми нарушениями санитарно-эпидемиологических требований. Ключевым предполагаемым источником заражения специалисты называют птицеводческую продукцию — куриное мясо, закупленное у одного из ставропольских производителей. Вместе с тем надзорное ведомство подчеркнуло, что расследование пока не завершено и окончательные выводы будут сделаны позднее.

Параллельно с санитарным расследованием правоохранительные органы возбудили уголовное дело по статье 236 Уголовного кодекса Российской Федерации. Эта норма предусматривает ответственность за нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее по неосторожности массовое заражение или отравление граждан.

Станислав Маслаков