Линию розлива «Зеленой рощи» из КБР выставили на торги за 460 млн рублей

Конкурсный управляющий ООО СХП «Зеленая роща» объявил о продаже одного из крупнейших активов обанкротившегося предприятия — линии розлива напитков, находящейся в залоге у АО «Щелково Агрохим». Информация о проведении открытого аукциона опубликована в Едином федеральном реестре сведений о банкротстве.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Константин Мельницкий / Коммерсантъ Фото: Константин Мельницкий / Коммерсантъ

Начальная стоимость имущества составляет 460,27 млн руб. Прием заявок пройдет с 10 августа по 11 сентября, сами торги назначены на 14 сентября 2026 года. Шаг аукциона установлен в размере 10% от начальной цены, размер задатка также составляет 10%. Победитель должен подписать договор купли-продажи в течение пяти дней после получения соответствующего предложения и полностью оплатить приобретенное имущество в течение 30 дней.

В состав реализуемого лота входит линия розлива напитков, находящаяся в залоге у АО «Щелково Агрохим». Осмотр оборудования организуют по предварительному согласованию с конкурсным управляющим Николаем Алехиным. Из опубликованных сведений следует, что оборудование находится на производственной площадке в селе Псычох Баксанского района Кабардино-Балкарии, где ранее располагались мощности предприятия.

ООО СХП «Зеленая роща» зарегистрировали в 2016 году в селе Орловка Кировского округа Ставропольского края. Основным видом деятельности компании являлось производство соковой продукции из фруктов и овощей. По данным системы СПАРК, выручка предприятия по итогам 2022 года составила около 2,1 млн руб., а убыток — 2,5 млн руб. При этом производственная база компании располагалась в Кабардино-Балкарии.

Процедура банкротства началась по заявлению АО «Щелково Агрохим», которое несколько раз публиковало уведомления о намерении обратиться в суд с заявлением о несостоятельности должника. В марте 2025 года Арбитражный суд Ставропольского края признал ООО СХП «Зеленая роща» банкротом и открыл конкурсное производство по делу, утвердив конкурсным управляющим Николая Алехина. На первом собрании кредиторов в реестр включили требования на общую сумму 38,5 млн руб., а крупнейшим обеспеченным кредитором выступило именно АО «Щелково Агрохим».

Это уже не первая попытка реализовать имущество должника. Летом 2025 года конкурсный управляющий опубликовал отчет независимого оценщика, согласно которому рыночная стоимость движимого имущества предприятия составляла около 46 млн руб. Тогда речь шла о 112 единицах оборудования, включая автоматы для ополаскивания и укупорки бутылок, этикетировочные машины, резервуары из нержавеющей стали, фильтры, насосы и другое технологическое оснащение производства напитков. Нынешний аукцион существенно отличается от предыдущей оценки: на торги выставлена именно линия розлива напитков как единый предмет залога с начальной стоимостью более 460 млн руб., что почти в десять раз превышает оценку ранее реализуемого комплекса оборудования. Причины столь значительной разницы в опубликованных материалах не раскрываются.

Станислав Маслаков