«Газпром газораспределение Ставрополь» увеличило чистую прибыль почти на 50%

АО «Газпром газораспределение Ставрополь» по итогам 2025 года получило 527,9 млн руб. чистой прибыли против 352,2 млн руб. годом ранее. Рост составил 49,9%, следует из годового отчета компании.

Выручка — в отчете показатель раскрывается как доходы по всем видам деятельности — выросла на 12,5%, до 8,58 млрд руб. В 2024 году она составляла около 7,63 млрд руб. Таким образом, прирост выручки за год составил 953 млн руб.

Основным направлением бизнеса компании остается транспортировка природного газа. Доходы от этого вида деятельности в 2025 году достигли 6,78 млрд руб. против 6,02 млрд руб. в 2024 году, увеличившись на 12,7%. При этом расходы по направлению росли быстрее — на 18,1%, до 5,65 млрд руб. В результате прибыль от транспортировки газа снизилась с 1,23 млрд до 1,13 млрд руб., а рентабельность направления сократилась с 25,8% до 19,9%.

Совокупные расходы компании по всем видам деятельности в 2025 году составили 7,42 млрд руб., увеличившись на 17% к уровню 2024 года. Прибыль от всех видов деятельности снизилась на 9,5%, до 1,17 млрд руб. Однако итоговый финансовый результат поддержал рост прочих доходов: они увеличились с 263,7 млн до 837,2 млн руб. Прибыль до налогообложения выросла на 26,8%, до 1,8 млрд руб.

Объем полученного газа в 2025 году практически не изменился и составил 6,917 млрд куб. м против 6,917 млрд куб. м годом ранее. Транспортировка газа потребителям снизилась с 6,69 млрд до 6,61 млрд куб. м, тогда как транзит газа вырос со 195 млн до 274 млн куб. м.

По итогам 2024 года дивиденды акционерам не начислялись и не выплачивались. Чистая прибыль была направлена на покрытие убытков прошлых лет, говорится в отчете.

АО «Газпром газораспределение Ставрополь» является субъектом естественной монополии в сфере транспортировки газа по трубопроводам. Компания обслуживает газораспределительные сети в Ставропольском крае.

Тат Гаспарян