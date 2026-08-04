Берцы ушли не по адресу

Оплаченная за счет краевого бюджета в 2022 году гуманитарная помощь для кубанских подразделений БАРС и воинских частей Минобороны распределялась бессистемно, а необходимые товары до бойцов зачастую не доходили. Такие показания дали сотрудники Кубанского казачьего общества и командиры воинских частей в суде над организатором поставки гуманитарной помощи — бывшим вице-губернатором региона и атаманом Александром Власовым. Ему предъявлено обвинение в злоупотреблении полномочиями, повлекшем тяжелые последствия.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Баранов / Коммерсантъ Фото: Александр Баранов / Коммерсантъ

Советский райсуд Краснодара в течение двух заседаний заслушивал свидетелей по уголовному делу в отношении бывшего вице-губернатора и атамана Кубанского войскового казачьего общества (КВКО) Александра Власова и заведующего складом КВКО Александра Стародубцева. Как ранее сообщал “Ъ”, в деле есть два эпизода мошенничества — фигурантов обвиняют в хищении со склада КВКО товаров на общую сумму 2,6 млн руб. Подсудимые признали вину, бывший атаман выплатил в краевой бюджет 55 млн руб. в качестве компенсации нанесенного ущерба. На текущей стадии судебного процесса Александр Власов и Александр Стародубцев не стали разъяснять свою позицию, их защитники не ответили на вопросы “Ъ”.

Лично в суд пришли бывший заместитель атамана Виктор Светличный и бывший главный бухгалтер организации Оксана Мельникова. Еще несколько свидетелей находятся в зоне СВО, их показания, данные в ходе следствия, зачитал гособвинитель.

Экс-атамана Александра Власова обвиняют в сдаче в 2022 году фиктивных отчетов о распределении товаров стоимостью 57 млн руб., закупленных за счет средств краевого бюджета для подразделений в зоне СВО (форменная одежда, берцы, белье, инструменты, оргтехника, лекарства, палатки, продукты). По версии обвинения, господин Власов, организуя закупку гуманитарной помощи, понимал, что подчиненные срывают сроки доставки, в этом случае вся сумма субсидии (100 млн руб., выделенные КВКО) подлежала бы возврату в бюджет. Решение атамана КВКО приукрасить результаты своей работы было квалифицировано как злоупотребление полномочиями со стороны руководителя некоммерческой организации, повлекшее тяжкие последствия (ч. 2 ст. 201 УК РФ).

Обвинение утверждает, что Александр Власов дал указание своему заместителю Виктору Светличному подписывать акты приема-передачи товарно-вещевых ценностей, которые на самом деле оставались на складе в Краснодаре.

В декабре 2022 года господин Светличный представил в администрацию края отчет о стопроцентном освоении выделенной субсидии. На допросе в суде он пояснил, что в течение какого-то времени сам выдавал имущество, затем это стал делать завскладом Стародубцев. Виктор Светличный сообщил, что акты приема-передачи составлялись не в день выдачи, а позже, даты на документах ставились произвольно. Бывший главбух КВКО Оксана Мельникова заявила в суде, что имела дело только с документацией и не знала, как идет закупка товаров в реальности. Однако в ходе следствия бывшая сотрудница признала, что ей было известно о том, что часть имущества, перечисленного в актах приема-передачи, фактически не была доставлена в зону СВО.

Бойцы подразделений БАРС и воинских частей Минобороны сообщили следствию, что получали имущество без документов на складе КВКО, а акты приема-передачи подписывали позже, часто фактическое количество полученных вещей было значительно меньше указанного в актах. Анатолий Иваницкий, офицер подразделения БАРС-11, рассказал следствию, что недостачу в объеме доставленного имущества Александр Власов объяснял необходимостью снабжать другие подразделения.

Боец отряда БАРС-16 Руслан Цветков обратил внимание, что в доставленных партиях не было того, что остро необходимо на линии боевого соприкосновения,— обуви, бронежилетов. Когда он сообщил об этом атаману Власову, тот сказал, что обеспечить бойцов нет возможности, склады пустые. Позже Руслан Цветков узнал, что помощь, которую запрашивал его отряд, отправляется в другие подразделения. Обсуждая эту ситуацию с подчиненными, Александр Власов заявил, что он является командиром и все решения принимает сам.

Анна Перова, Михаил Волкодав, Краснодар