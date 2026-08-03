В районах Курской области сохраняются очереди на заправках

В ряде районов Курской области, в частности в Железногорском, Пристенском и Мантуровском, сохраняются проблемы с обеспечением населения бензином и, как следствие, очереди на заправках. Это связано с недостаточным количеством АЗС вертикально-интегрированных нефтяных компаний (ВИНК), сообщил вице-губернатор Сергей Фофанов на оперативном совещании.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Ивлев / Коммерсантъ Фото: Егор Ивлев / Коммерсантъ

По словам замгубернатора, в Железногорском районе уже запланировано размещение соответствующих заправок, по Пристенскому, Мантуровскому и другим районам ведутся переговоры.

Губернатор Александр Хинштейн заявил, что ситуацию нужно держать на особом контроле. «Регион является заложником структуры реализации, которая была создана ранее. В тех районах, где нет АЗС вертикально-интегрированных нефтяных компаний, частники либо своевременно не обеспечиваются топливом, либо завышают цены»,— пояснил он.

По словам господина Фофанова, в целом ситуация с топливом в Курской области стабилизировалась. Продолжают работать 142 заправочные станции, из которых 57 принадлежат ВИНК. Объемы поставок бензина осуществляются без перебоев.

«В Курске очереди на АЗС исчезли полностью. Объем поставок топлива даже стал меньше, чем был в кризисные недели, потому что спрос уменьшился»,— добавил вице-губернатор.

Несмотря на позитивную динамику, в Курской области пока не отменили продажу топлива по системе «чет-нечет», введенной 15 июля. Кроме того, на прошлой неделе УФАС по Курской области выдало сети заправок «Калина ойл» предписание об устранении экономически необоснованных розничных цен на бензин марок АИ-92 и АИ-95. «Цены у федеральных сетей держатся практически на докризисном уровне. Чего не сказать об АЗС сети "Калина ойл": цены доходили до 180 руб. за литр. И куряне оправданно на это жаловались. После нашего обращения к руководителю ФАС России служба инициировала соответствующие проверки заправочных станций, к этому процессу подключилась и прокуратура»,— пояснил позднее губернатор.

Алина Морозова