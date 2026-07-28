В Липецкой области с 31 июля отменят заправку машин по схеме «чет-нечет»

С пятницы, 31 июля, в Липецкой области заканчивается действие временного порядка отпуска бензина по принципу «чет-нечет», и АЗС начнут заправлять все машины без учета номера. Об этом 28 июля объявил губернатор Игорь Артамонов. Глава региона при этом отметил, что топливные сети «могут самостоятельно определять объем отпуска бензина на отдельных станциях, исходя из фактических запасов, графиков поставок и текущей нагрузки».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

«Ситуация на заправках объективно улучшилась: поставки стали стабильнее, очереди сократились. Принятые меры помогли пройти наиболее напряженный период. Со стороны правительства области дополнительных ограничений для автомобилистов больше не устанавливаем»,— заявил господин Артамонов.

Липецкие власти продолжают следить за поставками топлива и работой заправок. В облправительстве рассчитывают, что положительная динамика сохранится, а «возвращаться к ограничениям больше не потребуется».

Как сообщал «Ъ-Черноземье», липецкий оперативный штаб ввел в регионе временный порядок продажи бензина марок АИ-92, АИ-95 и АИ-100 по схеме «четных и нечетных дней» с 11 июля. Следом липецкие власти открыли для автомобилистов доступ к двум системам мониторинга наличия бензина на автозаправочных станциях.

После недель дефицита и очередей на АЗС ситуация с топливом в Черноземье начала стабилизироваться. Но восстановление идет неравномерно .Аналитики считают, что наиболее острая фаза кризиса пройдена, но о полном восстановлении рынка говорить пока рано.

Подробнее об этом — в материале «Ъ-Черноземье» «Бензин выходит из очереди».

Денис Данилов