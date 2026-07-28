Увеличены поставки бензина в Воронежскую область

Объем поставок топлива в Воронежскую область был увеличен, сообщили в пресс-службе регионального правительства. На утро вторника, 28 июля, бензин марки АИ-92 был на более чем 70% АЗС, АИ-95 — почти на 68% заправок, а дизельное топливо — на 80%.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

«Средняя цена на топливо продолжает постепенно снижаться и у федеральных, и у региональных компаний. Также сети отмечают положительную динамику и увеличение объемов поставок топлива на территорию субъекта»,— заявили в облправительстве.

Также, по данным областных властей, на федеральном уровне согласован дополнительный объем топлива для нужд воронежских аграриев.

Накануне «Ъ-Черноземье» рассказывал, что управление Федеральной антимонопольной службы (УФАС) по Воронежской области нашло признаки нарушения антимонопольного законодательства при формировании розничных цен на топливо у независимых операторов АЗС. Предупреждения получили ИП Алексей Алекумов, ИП Андрей Питченко и ООО ТК «Движение». Сегодня также стало известно, что курское УФАС выявило признаки нарушения закона о защите конкуренции при изменении стоимости топлива у ООО «Сенд» (АЗС под коммерческим обозначением «Калина-ойл», есть в Воронежской области).

По состоянию на начало прошлой недели бензин в Воронежской области оставался самым дорогим в Центральном федеральном округе. Более свежие данные Росстата пока не публиковались.

Денис Данилов