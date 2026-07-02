Последняя капля бензина

В Черноземье топливный кризис, вызванный логистическими сбоями, повышенным спросом и ростом оптовых цен, начинает отражаться не только на работе АЗС, но и на реальном секторе экономики. Власти ужесточают ограничения на отпуск бензина, а в Орловской области даже ввели заправку по номерам автомобилей, как в США 1970-х. В отдаленных районах ситуация остается наиболее напряженной. Представители транспортного бизнеса заявляют, что из-за лимитов и высоких оптовых цен уже работают в убыток.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Топливный кризис в Черноземье за прошедшую неделю лишь усугубился

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Топливный кризис в Черноземье за прошедшую неделю лишь усугубился

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Самые жесткие меры в Черноземье приняли власти Орловской области»: уже с субботы, 4 июля, заправляться смогут автомобили с четными номерами (0, 2, 4, 6, 8), в воскресенье, 5 июля, — с нечетными (1, 3, 5, 7, 9), и так далее — по очереди. Максимальный объем отпуска составит 30 л в бак (изначально планировалось 50). Для «экстренной заправки» в Орле определены три специальные АЗС.

При этом общественный транспорт, машины экстренных служб и медицинские автомобили сохранят право внеочередной заправки. Как развивалась ситуация с топливом неделю назад «Как только спадет ажиотаж — все ограничения отменим»,— пояснил господин Клычков. По его словам, основная проблема заключается не в нехватке топлива как таковой, а в резком росте спроса, который превышает обычные показатели на 30–50%. Глава региона также рассказал о случаях спекуляции: по его словам, жители фиксируют, как бензин сливают в канистры, после чего продают вдоль очередей по 150–300 руб. за литр либо размещают объявления на «Авито». В связи с этим силовые органы намерены проводить рейды.

В Курской области губернатор Александр Хинштейн ввел правило, предусматривающее отпуск топлива исключительно в баки автомобилей, однако уже на следующий день ограничения были частично смягчены. В шести приграничных муниципалитетах вновь разрешили продажу горюче-смазочных материалов (ГСМ) в канистры и иную тару. Глава региона также сообщил, что обратился в правительство РФ и Минэнерго с просьбой увеличить объемы поставок топлива в область.

Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов накануне продлил действующие ограничения на продажу бензина до 5 июля, подчеркнув, что власти ежедневно контролируют «поставки, остатки и проблемные точки». Согласно указу, первоначально рассчитанному до 28 июня, физическим лицам запрещено отпускать более 30 л бензина за одну заправку, а также продавать топливо в тару. Ранее региональные власти выразили готовность помочь операторам АЗС с поиском дополнительных бензовозов и организацией подвоза топлива. Кроме того, заработала диспетчерская служба для приема жалоб жителей на спекуляцию.

По состоянию на конец июня в Воронежской области, по данным правительства, на 180 станциях в наличии имеется топливо наиболее востребованных марок на половине объектов. Власти отмечают, что федеральные сети сохраняют действующий уровень цен либо корректируют его в пределах инфляции. «Лукойл» отпускает в городе не более 20 л бензина и 60 л дизельного топлива (200 л дизеля — на трассе).

С 26 июня ограничения на отпуск топлива действуют и на АЗС АО «Воронежнефтепродукт» («Роснефть») в Тамбовской, Воронежской и Липецкой областях: не более 30 л на автомобиль и запрет продажи в тару.

Тамбовский губернатор Евгений Первышов заверял, что на нефтебазах региона есть достаточный запас и «путевой ресурс», а совместно с местным управлением Федеральной антимонопольной службы ведется работа по случаям необоснованного завышения цен на отдельных заправках. Как рассказал представитель тамбовского аграрного рынка, дизельное топливо стало для фермеров «головной болью». На АЗС федеральных брендов, где цены еще держатся «в рамках разумного», в канистры бензин не отпускают. Приходится «гонять технику ежедневно в город и искать дизель» за 10–15 км от хозяйства. На частных АЗС, где разрешают заправлять тару, цена доходит до 120 руб. за литр. «Никаких запасов мы не делали, наши объемы малы для прямых контрактов с нефтяниками»,— сетует собеседник «Ъ-Черноземье».

Участники топливного рынка макрорегиона, опрошенные «Ъ-Черноземье», считают, что кризис носит во многом логистический характер. По словам одного из собеседников «Ъ-Черноземье», железнодорожные поставки топлива занимают около месяца, а существующего количества бензовозов недостаточно для возросших в сезон объемов автомобильных перевозок. Независимые сети вынуждены повышать стоимость топлива, чтобы сдерживать спрос и не остаться без запасов, однако подобная мера болезненно отражается на потребителях.

В Воронеже ситуация относительно стабильна, в том числе по причине близости к федеральной трассе М-4 «Дон», тогда как в более удаленных районах Черноземья доступность топлива ниже.

В приграничном белгородском поселке Уразово Валуйского округа, где побывал корреспондент «Ъ-Черноземье», бензин АИ-92 в начале недели продавался по 99,9 руб. за литр, а затем полностью исчез. В районном центре часть заправок также осталась без топлива. При этом в течение всей прошлой недели власти Белгородской области ситуацию публично не комментировали: там сохраняются ограничения на АЗС «Лукойл» — не более 30 л бензина и 60 л дизеля, а на АЗС «Роснефть» действует запрет продажи топлива в тару, за исключением восьми приграничных муниципалитетов. Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Средние цены на топливо в Черноземье с 23 по 29 июня 2026 года Средние цены на топливо в Черноземье с 16 по 22 июня 2026 года Средние цены на топливо в Черноземье с 8 по 15 июня 2026 года Следующая фотография 1 / 3 Средние цены на топливо в Черноземье с 23 по 29 июня 2026 года Средние цены на топливо в Черноземье с 16 по 22 июня 2026 года Средние цены на топливо в Черноземье с 8 по 15 июня 2026 года Мониторинг цен на топливо Согласно еженедельной сводке Росстата за период с 23 по 29 июня, дизельное топливо сильнее всего подорожало в Тамбовской области — на 8,1%, до 89,70 руб. за литр (неделей ранее — 82,97 руб.). В Воронежской области рост составил 5,5% (86,66 руб. против 82,11 руб.), в Липецкой — 3,0% (82,91 руб. против 80,51 руб.), в Курской — 2,3% (80,36 руб. против 78,54 руб.), в Орловской — 0,6% (76,25 руб. против 75,81 руб.). В Белгородской области цена осталась без изменений — 76,70 руб. Бензин марки АИ-92 также продемонстрировал максимальный прирост в Тамбовской области — 10,8%, достигнув 76,88 руб. за литр (69,37 руб. неделей ранее). В Воронежской области цена выросла на 8,4% (до 77,33 руб. с 71,32 руб.), в Курской — на 2,1% (до 69,03 руб. с 67,62 руб.), в Липецкой — на 0,1% (до 67,55 руб. с 67,46 руб.), в Орловской — на 0,6% (до 64,64 руб. с 64,25 руб.). В Белгородской области цена не изменилась — 66,52 руб. Бензин АИ-95 подорожал сильнее всего также в Тамбовской области — на 8,5%, до 80,35 руб. за литр (74,06 руб. неделей ранее). В Воронежской области рост составил 6,4% (до 83,98 руб. с 78,89 руб.), в Липецкой — 6,4% (до 76,21 руб. с 71,60 руб.), в Орловской — 0,5% (до 70,11 руб. с 69,73 руб.) в Курской — 0,4% (до 74,79 руб. с 74,51 руб.). В Белгородской области цена осталась на уровне 71,91 руб. Высокооктановый бензин АИ-98 и выше сильнее всего подорожал в Воронежской области — на 4,1%, до 101,84 руб. за литр (97,86 руб. неделей ранее). В Курской области рост составил 3,1% (до 96,71 руб. с 93,81 руб.), в Орловской — 0,6% (до 96,33 руб. с 95,73 руб.), в Тамбовской — 0,3% (до 94,55 руб. с 94,22 руб.), в Липецкой — 0,3% (до 95,81 руб. с 95,56 руб.). В Белгородской области цена не изменилась — 94,56 руб. Нехватка топлива уже начала отражаться на работе общественного транспорта. Исполнительный директор воронежского перевозчика «Автолайн+» Сергей Глотов рассказал «Ъ-Черноземье», что при неизменных тарифах на проезд себестоимость перевозок стремительно растет. Около 70% автопарка компании, насчитывающего свыше 300 машин, работает на дизельном топливе: если еще недавно его стоимость составляла 60–65 руб. за литр, то теперь на отдельных АЗС достигает 100 руб. По словам господина Глотова, перевозчик вынужден искать наиболее дешевые варианты и заправляться на АЗС «Роснефти» по 76 руб. за литр, однако там действует лимит в 30 л на автомобиль без каких-либо исключений для пассажирского транспорта. «Чтобы заправить полный бак, приходится объезжать две-три заправки, а топливо есть далеко не везде»,— отметил господин Глотов. Компания уже обращалась в профильное областное министерство и региональное управление транспорта с просьбой включить перевозчика в перечень социально значимых организаций, для которых ограничения могли бы быть сняты. Письма были направлены 16 и 25 июня, однако ответа пока не поступило. По словам руководителя, перебои уже начинают сказываться на выпуске автобусов на маршруты: если водитель не успел заправиться, машина не сможет выйти на линию. Хотя предприятие располагает собственными резервуарами объемом до 30 т топлива, коммерческое предложение нефтебазы составило 123 руб. за литр — почти вдвое выше привычной стоимости. «За счет чего его покупать? Таких средств у нас нет, мы будем вынуждены остановиться»,— заявил он.

Многопрофильный воронежский предприниматель Эдуард Краснов (маслозавод «Олсам», завод минерального порошка «ВЗМП» и другие активы) в беседе с «Ъ-Черноземье» назвал происходящее крайне болезненным для экономики. По его словам, любое удорожание топлива неизбежно увеличивает себестоимость продукции и услуг, что в конечном счете отражается как на покупателях, так и на производителях. По словам господина Краснова, особенно сложная ситуация складывается в Крыму, где расположена часть принадлежащих ему предприятий: там наблюдаются проблемы не только с бензином, но и с газом и мазутом. В Воронежской области серьезные трудности испытывают дорожные компании, выполняющие работы по фиксированным государственным контрактам, поскольку вынуждены приобретать дизельное топливо по значительно более высоким ценам и фактически работают себе в убыток. Аналогичная ситуация складывается в строительстве, где резко выросли расходы на эксплуатацию тяжелой техники. Существенно подорожала и перевозка отдельных видов сырья: например, доставка недорогого щебня из Павловска теперь обходится в несколько раз дороже из-за роста топливной составляющей. Наибольшие опасения, по словам предпринимателя, вызывает предстоящая уборочная кампания. Уже через несколько недель сельхозпредприятия приступят к уборке урожая, а расход топлива комбайнами остается крайне высоким. «Если у кого-то нет запасов — по какой цене они будут закупать?» — задается вопросом господин Краснов. По его мнению, это неизбежно приведет к дальнейшему росту цен на хлеб и другую сельскохозяйственную продукцию. Дополнительные сложности возникают и у экспортеров растительных масел: стоимость продукции определяется мировыми биржевыми котировками, тогда как транспортные расходы и цена дизельного топлива выросли уже на 30–40%. «Я не могу продавать по другой цене. Себестоимость становится такой, что работать в убыток невозможно»,— подчеркнул предприниматель. За сколько хотели построить завод СПГ в Белгородской области Он также отметил, что в европейских странах фермеры получают государственные субсидии, тогда как российские производители подобной поддержки практически лишены. «Самый большой удар приходится на сельское хозяйство, затем — на дорожную отрасль, строительство и переработку. Даже электростанции, использующие топливо, почувствуют последствия. Для экономики это не несет ничего хорошего»,— резюмировал господин Краснов. В пресс-службе «Яндекс Такси» сообщили «Ъ-Черноземье», что пока не наблюдают системного роста цен на поездки или массового ухода водителей с линии из-за ситуации с топливом. Вместе с тем в городах, где действуют ограничения на отпуск бензина, время ожидания на АЗС существенно увеличилось. В компании отметили, что ведут переговоры с региональными властями и сетями автозаправок о повышении лимитов для автомобилей такси. Также сервис разрабатывает систему, которая позволит водителям получать актуальную информацию о наличии топлива на конкретных АЗС.

Анна Швечикова