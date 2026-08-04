Воронежские власти сообщили о смягчении ограничений на АЗС
Лимит отпуска бензина на АЗС Воронежской области увеличили до 40–50 литров
Почти все крупные сетевые операторы смягчили ограничения на отпуск топлива жителям Воронежской области. Лимит на разовую заправку транспортного средства в Воронеже повышен до 40–50 литров. Также отменены внеплановые технологические перерывы. Об этом сообщили в региональном правительстве, назвав ситуацию с обеспечением топливом «контролируемой».
Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ
При этом отмечается, что ряд компаний сохраняет запрет на реализацию бензина в потребительскую тару. По данным на утро 4 августа, бензин марки АИ-92 присутствует на 72% заправок региона, АИ-95 — почти на 69%, дизельное топливо — более чем на 84% АЗС.
По словам властей, ограничения при реализации топлива носят превентивный характер и могут оперативно корректироваться в зависимости от объемов поставок.
Ранее «Ъ-Черноземье» сообщал, что по итогам мониторинга с 20 по 27 июля в Воронежской области зафиксировано снижение розничных цен на все виды топлива. Наиболее заметно подешевел бензин марки АИ-92 — почти на 4%, до 80,28 руб. за литр против 87,12 руб. неделей ранее.