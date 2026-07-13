В Курской области на АЗС ввели схему «чет-нечет» с 15 июля

С 15 июля на территории Курской области вводится заправка автомобилей по четным и нечетным дням. Об этом сообщили в облправительстве.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Губернатор Александр Хинштейн пояснил, что решение принято, чтобы «максимально обезопасить» жителей на фоне усилившихся ударов ВСУ по заправкам. По данным облправительства, за прошедшую неделю АЗС в регионе атаковали пять раз.

Теперь куряне на машинах с номерами, начинающимися на нечетные цифры (1, 3, 5, 7, 9), будут заправляться по нечетным числам месяца, а транспорт с четными цифрами (2, 4, 6, 8, 0) — по четным. Правило распространяется на все автомобили независимо от региона регистрации.

Господин Хинштейн добавил, что ограничения на заправку в канистры сохраняются без изменений. При этом крупные сети заправок обязали убрать лимиты или повысить их до 50 литров на один автомобиль, так как ранее некоторые станции устанавливали собственные нормы расхода топлива.

В зоне ста километров от границы и на ряде крупных АЗС Курска введена особая схема движения. К одной колонке допускается только одна машина, остальные обязаны ждать у специальных знаков на безопасном расстоянии. Попытка заезда сверх установленной нормы приведет к полной остановке работы станции.

«Как только обстановка стабилизируется, все обязательно вернется в норму», — заверил Александр Хинштейн.

Сегодня «Ъ-Черноземье» сообщил, что губернатор Тамбовской области Евгений Первышов предложил провести на платформе «Госуслуги» открытое голосование по введению схемы продажи бензина по принципу «чет-нечет» и установлению минимального лимита на разовую заправку. 8813978

Как развивался топливный кризис в макрорегионе — в материале «Ъ-Черноземье».

Егор Якимов