Дополнительную защиту заправок от атак ВСУ прорабатывают в Курской области

Губернатор Курской области Александр Хинштейн обсудил с руководством компании «Лукойл» вопросы дополнительной защиты автозаправочных станций от атак ВСУ. Об этом рассказали в облправительстве. По информации региональных властей, «ведется комплексная совместная работа в соответствии с решениями оперштаба».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

«Поговорили и о формировании стратегических запасов для спецслужб и бюджетных организаций. Рассчитываю, что все планы нам удастся реализовать»,— заявил господин Хинштейн в своем Telegram-канале.

Глава региона также отметил, что ключевые сети АЗС увеличили поставки топлива в Курскую область. Кроме того, по словам Александра Хинштейна, эффективно себя показала система «чет-нечет» — «очереди на заправках значительно сократились, почти везде топливо в достатке всех марок».

«При этом цены у федеральных сетей держатся практически на докризисном уровне. Чего не сказать об АЗС сети «Калина-Ойл»: цены доходили до 180 руб. за литр. И куряне оправданно на это жаловались. После нашего обращения к руководителю ФАС России служба инициировала соответствующие проверки АЗС, к этому процессу подключилась и прокуратура»,— отметил губернатор.

Александр Хинштейн уточнил, что если предупреждения ФАС не заставят владельцев сетей заправок изменить политику, то власти «будут дальше настаивать на гораздо более жестких санкциях».

Накануне «Ъ-Черноземье» рассказывал, что в Липецкой области систему «чет-нечет» отменяют с 31 июля. Местные власти отмечают, что ситуация на заправках улучшилась — поставки стали стабильнее, а очереди сократились. При этом топливные сети могут самостоятельно определять объем отпуска бензина на отдельных станциях, исходя из фактических запасов, графиков поставок и текущей нагрузки.

Денис Данилов