Мы с Иваном Ильичом работали без дизеля

Закупочные цены на дизельное топливо для сельхозпредприятий Черноземья за месяц выросли на 46% на фоне перебоев с поставками и ограничений на розничную продажу. Власти Белгородской, Воронежской, Тамбовской областей ввели лимиты на отпуск дизеля, вместе с коллегами из соседних регионов губернаторы обращаются за дополнительными объемами к федералам и публично заверяют, что уборочная кампания будет обеспечена необходимыми ресурсами. Сами аграрии заявляют «Ъ-Черноземье» о неисполнении контрактов поставщиками, иссякающих запасах и риске срыва сезонных работ. Эксперт напоминает, что административные ограничения позволяют лишь сгладить ажиотаж, но не устраняют причины кризиса.

АЗС в регионах Черноземья покупатели осушают быстрее, чем их успевают пополнять бензовозы

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Топливный кризис все более заметно влияет на бизнес в Черноземье. В первой декаде июля вводятся новые ограничения, либо власти начинают задумываться об их ужесточении. В частности, в Воронежской области «рассматривают возможность» введения продажи топлива по принципу «чет-нечет» (заправлять в четные дни месяца только автомобили с госномерами, начинающимися на 0, 2, 4, 6, 8, в нечетные — на 1, 3, 5, 7,9), но окончательное решение еще не принято.

Об этом по итогам заседания регионального оперативного штаба 10 июля сообщил губернатор Александр Гусев. По его словам, решение пока находится в проработке. Обеспеченность АЗС бензином в Воронежской области составляет около 50%, дизельным топливом — почти 70%. Воронежский губернатор заявил, что «нагрузка на АЗС по сравнению с прошлым летом выросла почти в полтора раза», но приоритетом остается бесперебойное снабжение топливом, в том числе предприятий АПК. Закупочные цены на солярку для бизнеса продолжают расти. По данным «Петербургской биржи» (SPIMEX), где реализуется дизельное топливо, 10 июля стоимость 1 т летнего дизеля экологического класса К5 на площадке ЛПДС «Воронеж» «Транснефти» достигла 142,7 тыс. руб. По сравнению с 10 июня, когда тонна стоила 97,8 тыс. руб., цена увеличилась на 46%. Как сбои в поставках топлива ударили по другим секторам экономики Черноземья Глава «Острогожсксадпитомника» (Воронежская область, производит яблоки) Николай Гапоненко рассказал, что запасов топлива в хозяйстве, как и у большинства сельхозпредприятий, хватает «примерно на десять дней». Заявки на дополнительные объемы уже направлены через региональные власти, однако сроки поставок остаются неизвестными. По его словам, в сентябре-октябре, когда одновременно идут уборка зерновых и сбор яблок, расход дизельного топлива возрастает в два-три раза. При этом проблема заключается не в отсутствии средств. «Мы не просим субсидий, мы просим, чтобы нам дали горючее за деньги. Просто чтобы техника не остановилась на уборочной кампании и уходных работах»,— подчеркнул господин Гапоненко. Представитель агрохолдинга с бизнесом в Воронежской области, пожелавший остаться неназванным, заявил, что его поставщики дизеля не исполняют уже заключенные контракты, а запасов «хватит лишь на несколько дней». По словам собеседника «Ъ-Черноземье», профильное ведомство облправительства организовало горячую линию для сбора информации о проблемах аграриев, после чего данные передаются в Минпромторг РФ, который должен контролировать исполнение обязательств поставщиками и при необходимости перераспределять объемы топлива. Однако пока, говорит собеседник, заметных изменений нет. «Катастрофически не хватает топлива, подписанные контракты поставщиками не исполняются. Пока вынуждены сами выкручиваться на местах. Как именно — коммерческая тайна»,— отметил собеседник «Ъ-Черноземье». Он сказал, что сельхозпредприятия надеются, что после принятого 8 июля правительством запрета экспорта дизельного топлива из РФ ситуация начнет стабилизироваться. В противном случае под угрозой окажется не только уборка зерновых, но и последующая кампания по сахарной свекле, требующая значительных объемов горючего, заявил собеседник «Ъ-Черноземье».

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Мониторинг цен на топливо в Черноземье с 30 июня по 6 июля 2026 года Согласно еженедельной сводке Росстата, за период с 30 июня по 6 июля дизельное топливо сильнее всего подорожало в Воронежской области — на 4,8%, до 90,83 руб. за литр (неделей ранее — 86,66 руб.). В Курской области рост составил 4% (до 83,56 руб. с 80,36 руб.), в Тамбовской — 1,6% (до 91,16 руб. с 89,70 руб.), в Орловской — 1% (до 77 руб. с 76,25 руб.), в Белгородской — 0,2% (до 76,86 руб. с 76,70 руб.), в Липецкой — 0,2% (до 83,09 руб. с 82,91 руб.). Бензин АИ-92 также сильнее всего подорожал в Воронежской области — на 5,1%, до 81,29 руб. за литр (неделей ранее — 77,33 руб.). В Курской области цена выросла на 4,5% (до 72,17 руб. с 69,03 руб.), в Липецкой — на 1,7% (до 68,68 руб. с 67,55 руб.), в Тамбовской — на 1,5% (до 78,06 руб. с 76,88 руб.), в Орловской — на 1,2% (до 65,39 руб. с 64,64 руб.), в Белгородской — на 0,5% (до 66,86 руб. с 66,52 руб.). Бензин АИ-95 сильнее всего в макрорегионе подорожал в Курской области — на 6%, до 79,30 руб. за литр (неделей ранее — 74,79 руб.). В Воронежской области рост составил 5,2% (до 88,32 руб. с 83,98 руб.), в Тамбовской — 1,1% (до 81,27 руб. с 80,35 руб.), в Орловской — 1,1% (до 70,90 руб. с 70,11 руб.), в Белгородской — 0,7% (до 72,40 руб. с 71,91 руб.), в Липецкой — 0,3% (до 76,41 руб. с 76,21 руб.). Высокооктановый бензин АИ-98 и выше сильнее всего подорожал снова в Воронежской области — на 4,6%, до 106,52 руб. за литр (неделей ранее — 101,84 руб.). В Курской области рост составил 3,1% (до 99,72 руб. с 96,71 руб.), в Орловской — 0,4% (до 96,74 руб. с 96,33 руб.), в Белгородской — 0,2% (до 94,74 руб. с 94,56 руб.), в Липецкой — 0,1% (до 95,91 руб. с 95,81 руб.). В Тамбовской области цена, по оценке официальной статистики, не изменилась и составила 94,55 руб. за литр. Губернатор Тамбовской области Евгений Первышов сообщил в Telegram, что обратился в Минэнерго РФ и «Роснефть» с просьбой увеличить суточные объемы поставок топлива в регион. Он признал, что «существующих объемов недостаточно для обеспечения спроса». Глава региона уточнил, что «речь также идет об увеличении количества автомобилей, которые смогут ежедневно заправляться, и о продлении времени работы АЗС». Речь идет о том, что существуют суточные лимиты поставки топлива на АЗС для розничной продажи, их параметры не раскрываются публично. По данным губернатора, «Роснефть» пока сохраняет поставки бензина и дизельного топлива на заправки в регионе, тогда как АЗС «Лукойла» в Тамбовской области «временно ограничили работу». Аграрий из Тамбовщины, попросивший не называть его имя, сообщил «Ъ-Черноземье», что его хозяйство заключает пятилетний договор с «Роснефтью» (АО «Воронежнефтепродукт») который позволит получать топливо по корпоративным картам с увеличенными лимитами отпуска. По его словам, «запасов как не было, так и нет».

В Липецкой области все АЗС «Лукойла» также закрыты. В этом регионе, вслед за Орловской областью, введена и с 11 июля вступит в силу схема продажи бензина по принципу «чет-нечет»: бензин АИ-92, АИ-95 и АИ-100 будут отпускать в зависимости от даты и последней цифры государственного номера автомобиля. Ограничения «чет-нечет» ни в Липецкой области, ни в соседних регионах, где они введены, не касаются нужного аграриям дизельного топлива. Липецкий губернатор Игорь Артамонов эмоциональнее прочих коллег реагировал на топливный кризис. 9 июля он опубликовал в своих соцсетях публичное обращение к руководству сетей «Лукойл», «Роснефть» и «Газпромнефть». Глава региона попросил увеличить поставки топлива в регион и честно сообщать, если они срываются. По его словам, область не сможет справиться со сложившейся ситуацией в одиночку. «Невозможно принять ситуацию»,— высказался господин Артамонов, когда представители топливных компаний на заседании оперштаба заявляют о готовности обеспечивать топливом, а через несколько часов жители видят закрытые АЗС, отсутствие бензина и очереди, в которых можно простоять всю ночь.

Обратиться к федеральному центру для организации дополнительных поставок топлива решил и губернатор Курской области Александр Хинштейн, которому вице-премьер Александр Новак в ответ пообещал «максимальную поддержку». В Белгородской области, напротив, власти заявляют, что дефицита топлива в сельском хозяйстве нет. Врио губернатора Александр Шуваев в интервью «Ъ» 6 июля сообщил, что местные хозяйства формируют запасы к уборочной кампании, а обеспечение аграриев «находится под постоянным контролем».

Ограничения на розничную продажу дизельного топлива в Черноземье По данным на 10 июля, в Липецкой, Курской и Орловской областях ограничений на отпуск дизельного топлива нет. В Белгородской области действует лимит: в одни руки отпускается не более 60 л дизельного топлива. В Воронеже за раз можно приобрести до 60 л дизельного топлива, на трассах в Воронежской области — до 200–250 л в зависимости от АЗС. Лимит на дизтопливо в Тамбовской области самый жесткий в Черноземье — 30 л независимо от обстоятельств и АЗС.

Директор по внешним коммуникациям NEFT Research Дмитрий Прокофьев отмечает, что с начала 2026 года стоимость топлива всех видов в РФ выросла примерно на 50%, а только за последний месяц — еще на 10–12%. Наибольшие риски возникают у хозяйств, которые не успели заранее сформировать запасы. По мнению эксперта, приоритетом должно стать гарантированное обеспечение аграриев дизельным топливом, создание региональных резервов для АПК, согласование графиков поставок с крупными хозяйствами и меры финансовой поддержки производителей: «Меры, которые принимают власти, — от "чет-нечет" в Орловской области до различных исключений для отдельных территорий,— позволяют лишь сгладить пики спроса и снизить ажиотаж».

Анна Швечикова, Сергей Калашников