АЗС «Лукойла» не работают в Белгороде из-за повреждений и отсутствия топлива

Автозаправочные станции сети «Лукойл» в черте Белгорода не работают. Причинами являются повреждения и временное отсутствие топлива на АЗС. Об этом сообщил министр экономического развития и промышленности Белгородской области Максим Гусев. По словам господина Гусева, после ремонта и завоза топлива заправки вновь начнут работать.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

«Представители топливных компаний, осуществляющие свою деятельность в данном регионе, не сообщали о намерениях прекратить свою работу. Работают с нами как прежде»,— заявил господин Гусев.

Как сообщал «Ъ-Черноземье», в Белгородской области с начала июля введены временные ограничения на продажу автомобильного топлива — не более 30 литров бензина и 60 литров дизеля в одни руки.

В Курской области губернатор Александр Хинштейн накануне провел рабочую встречу с руководством компании «Лукойл», на которой, в частности, обсуждались вопросы дополнительной защиты автозаправочных станций от атак ВСУ.

Денис Данилов