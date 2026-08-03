Главные новости за 3 августа. Кавказ

Федеральная служба безопасности сообщила о предотвращении террористического акта в Пятигорске, целью которого, по версии ведомства, должно было стать здание городской прокуратуры. В Центре общественных связей ФСБ заявили, что сотрудники спецслужбы задержали мужчину 2001 года рождения, уроженца одной из стран Центральной Азии. По данным ведомства, он придерживался взглядов запрещенной в России международной террористической организации и действовал по указанию куратора, который находится в Сирии.

Арбитражный суд Республики Дагестан продолжает рассматривать иск Управления Федерального казначейства (УФК) о взыскании 433,96 млн руб. ущерба с учреждения жилищного строительства. В ходе последнего заседания по делу ответчик был заменен правопреемником, а разбирательство перенесено на август.

Финансовый управляющий выставил на торги часть имущества предпринимателя Кязима Гуртуева, признанного банкротом по заявлению Банка ВТБ. В рамках процедуры публичного предложения на продажу выставили 40 объектов недвижимости общей начальной стоимостью около 170 млн руб.

Закупочные цены на сырое молоко в Ставропольском крае за последние несколько месяцев снизились на 20–30%. Снижение цен сопровождается проблемами со сбытом продукции и ставит часть производителей перед выбором между работой с минимальной рентабельностью и сокращением поголовья.

По итогам первых шести месяцев 2026 года совокупный объем розничных продаж в Ставропольском крае достиг 542,2 млрд руб., превысив показатели аналогичного периода прошлого года на 6,2% в сопоставимых ценах.

Во Владикавказе днем 3 августа произошел крупный пожар на территории завода полимерных материалов. По предварительным данным, причиной возгорания стало короткое замыкание электропроводки.