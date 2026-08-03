Ставропольский ритейл прибавил 6,2% за первое полугодие 2026 года

По итогам первых шести месяцев 2026 года совокупный объем розничных продаж в Ставропольском крае достиг 542,2 млрд руб., превысив показатели аналогичного периода прошлого года на 6,2% в сопоставимых ценах, сообщает Северо-Кавказстат.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Смагин / Коммерсантъ Фото: Алексей Смагин / Коммерсантъ

Региональная статистическая служба зафиксировала уверенный рост потребительской активности на Ставрополье: за январь–июнь 2026 года товарооборот в сфере розничных продаж составил 542,2 млрд руб. В пересчете на сопоставимые цены прирост относительно первого полугодия 2025 года составил 6,2%.

Подавляющая часть торгового оборота — 91,3% — сформирована стационарными торговыми сетями и индивидуальными предпринимателями, работающими за пределами рыночных площадок. Доля розничных рынков и ярмарочной торговли в совокупном объеме продаж не превысила 8,7%.

В разрезе товарных категорий лидерство удержали непродовольственные позиции: их удельный вес в структуре оборота составил 52,9%. На продукты питания, напитки и табачную продукцию пришлось 47,1%.

В абсолютных значениях реализация продовольственной группы, включая напитки и табачные изделия, за отчетный период достигла 255,6 млрд руб. — на 8,5% больше, чем за сопоставимый промежуток 2025 года. Продажи непродовольственных товаров составили 286,6 млрд руб., продемонстрировав прирост на 4,3%.

Несколько иначе складывается картина в сегменте общественного питания: его оборот за январь–июнь 2026 года зафиксирован на уровне 27,6 млрд руб., что в сопоставимых ценах соответствует 99,7% от показателей первой половины 2025 года — фактически результат удержался на прежней отметке.

Станислав Маслаков