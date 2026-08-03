Во Владикавказе загорелся завод полимерных материалов

Во Владикавказе днем 3 августа произошел крупный пожар на территории завода полимерных материалов, сообщает пресс-служба МЧС Северной Осетии.

По предварительным данным, причиной возгорания стало короткое замыкание электропроводки. Информация о пострадавших к настоящему моменту не поступала. По данным оперативных служб, площадь пожара достигла 500 кв. м, при этом сохранялась угроза дальнейшего распространения огня на соседние помещения. К 17 часам пожар потушили.

К ликвидации возгорания привлекли более 50 сотрудников пожарно-спасательных подразделений и 13 единиц специальной техники. Пожарные ведут тушение и одновременно принимают меры, чтобы не допустить перехода пламени на другие производственные объекты предприятия. По предварительной информации, открытое горение возникло в производственной зоне, где используются полимерные материалы, что сопровождается интенсивным задымлением.

Первыми о происшествии сообщили очевидцы, опубликовавшие видеозаписи густого столба черного дыма над промышленной зоной Владикавказа. Вслед за этим информацию подтвердили экстренные службы. Предварительная версия о коротком замыкании пока носит рабочий характер и будет проверена после завершения тушения. Окончательную причину возгорания установят специалисты испытательной пожарной лаборатории МЧС.

На момент публикации сообщений официальные ведомства не сообщали об эвакуации жителей близлежащих районов либо о превышении допустимых концентраций вредных веществ в воздухе. Информация о пострадавших также отсутствует. Работы на месте продолжаются, пожарные расчеты ведут проливку конструкций и контролируют возможные скрытые очаги горения.

Пожар стал одним из наиболее крупных техногенных происшествий во Владикавказе за последние месяцы. В апреле 2026 года в городе произошли взрыв и последующий крупный пожар на складском объекте, где, по предварительным данным, хранилась пиротехника. Тогда погибли два человека, еще 14 получили травмы, а к ликвидации последствий привлекли свыше 300 человек и около 70 единиц техники.

Станислав Маслаков