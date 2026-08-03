Фермеры Ставрополья заявили о падении закупочных цен на молоко на 20–30%

Закупочные цены на сырое молоко в Ставропольском крае за последние несколько месяцев снизились на 20–30%, сообщили «Ъ-Кавказ» представители фермерских хозяйств и отраслевых объединений. По их словам, снижение цен сопровождается проблемами со сбытом продукции и ставит часть производителей перед выбором между работой с минимальной рентабельностью и сокращением поголовья.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Председатель Совета АККОР Ставропольского края Сергей Колесников рассказал «Ъ-Кавказ», что еще в начале года переработчики говорили о дефиците сырья и призывали хозяйства увеличивать производство, однако сейчас ситуация изменилась. По его словам, производители сталкиваются не только со снижением закупочных цен, но и с отказами переработчиков принимать молоко.

«Сегодня проблема даже не столько в низкой цене, сколько в том, что переработчики просто перестают забирать молоко. Причины называют разные — сломалась машина, заболел водитель, заняты мощности, но итог один — молоко не забирают»,— отметил господин Колесников.

Руководитель КФХ Евгений Прасолов сообщил «Ъ-Кавказ», что еще несколько месяцев назад хозяйство реализовывало молоко по 39 руб. за литр, тогда как сейчас закупочная цена составляет около 30 руб. за литр. Владельцы личных подсобных хозяйств, по его словам, получают около 27 руб. Одновременно выросли расходы на производство: затраты на кормовые добавки увеличились примерно со 100 тыс. до 220 тыс. руб. в месяц.

О снижении закупочных цен рассказал и руководитель КФХ «Толокнево» Сергей Толокнев. По его словам, если в прошлом году предприятие продавало молоко по 52 руб. за литр, то сейчас — примерно по 38 руб. за литр. При этом хозяйство продолжает сохранять объемы производства, однако молочное направление, по словам фермера, фактически перестало приносить прибыль.

Еще более низкие закупочные цены, по словам главы КФХ Виталия Подопригоры, сложились у небольших производителей. Сейчас его хозяйство сдает молоко по 24–25 руб. за литр. При таком уровне цен, отметил фермер, молочное животноводство становится нерентабельным, а часть небольших хозяйств уже рассматривает возможность отказаться от этого направления.

Причины резкого снижения закупочных цен участники рынка оценивают по-разному. Среди возможных факторов они называют снижение спроса на продукцию переработчиков, изменение структуры переработки, рост предложения более дешевого сырья, а также увеличение роли посредников при закупке молока. При этом сами производители отмечают, что единого объяснения происходящего пока нет. По их словам, несмотря на снижение стоимости сырого молока, розничные цены на молочную продукцию заметно не изменились.

Подпобнее читайте в материале «Молоко вышло из цены»

Роман Лаврухин