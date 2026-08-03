В КБР выставили на торги десятки квартир и домов банкрота с долгом 620 млн рублей

Финансовый управляющий выставил на торги часть имущества предпринимателя Кязима Гуртуева, признанного банкротом по заявлению Банка ВТБ. В рамках процедуры публичного предложения на продажу выставили 40 объектов недвижимости общей начальной стоимостью около 170 млн руб., следует из федерального ресурса банкротств.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

При этом, как следует из материалов дела о банкротстве № А20-7088/2024, общий размер включенных в реестр требований кредиторов превышает 619,7 млн руб.

Прием заявок пройдет с 10 августа по 19 сентября на электронной площадке АО «Новые информационные сервисы». Организатором торгов выступает финансовый управляющий Алексей Скрынник.

Процедура банкротства предпринимателя началась осенью 2024 года после того, как Банк ВТБ сообщил о намерении обратиться в арбитражный суд. В феврале 2025 года Арбитражный суд Кабардино-Балкарии ввел процедуру реструктуризации долгов, однако план реструктуризации должник и кредиторы не представили. На первом собрании кредиторов, обладавших почти всеми голосами в реестре, приняли решение ходатайствовать о признании должника банкротом. В июне 2025 года суд открыл процедуру реализации имущества. Позднее Шестнадцатый арбитражный апелляционный суд оставил это решение без изменения, отклонив жалобу должника.

Согласно судебным материалам, в реестр требований кредиторов включены требования Банка ВТБ на 619,28 млн руб. и Управления ФНС по Кабардино-Балкарии на 419,2 тыс. руб. Финансовый управляющий также сообщил суду, что провел анализ финансового состояния должника. Признаков фиктивного и преднамеренного банкротства он не выявил, однако установил сделки, которые могут стать предметом отдельного судебного оспаривания.

Первая попытка реализовать часть имущества состоялась летом 2026 года. Открытый аукцион назначили на 17 июля, однако он не состоялся из-за отсутствия заявок. После этого финансовый управляющий перешел к следующему этапу реализации конкурсной массы — продаже имущества посредством публичного предложения.

Всего на торги выставили 40 самостоятельных лотов. В их число вошли 27 квартир, 12 индивидуальных жилых домов с земельными участками и одно нежилое помещение. Общая площадь квартир превышает 1,5 тыс. кв. м, домов — около 1,6 тыс. кв. м, площадь коммерческого объекта составляет 523,5 кв. м.

Большинство квартир расположено в Чегемском районе. В Чегеме на Баксанском шоссе продаются восемь квартир площадью от 37,3 до 66,9 кв. м стоимостью от 1,84 млн до 3,37 млн руб. Еще девятнадцать квартир находятся в селе Шалушка на улицах Каменской и имени Султанова А.Х. Их площадь составляет от 35,5 до 104,1 кв. м, а начальная стоимость — от 1,83 млн до 4,78 млн руб. Совокупная начальная стоимость квартир достигает почти 74 млн руб.

Еще двенадцать лотов составляют индивидуальные жилые дома с земельными участками. Все они расположены в Шалушке на улицах Жанатаева, Изумрудной, Солнечной, Асанова и Рябиновой. Площадь домов варьируется от 126,7 до 143,7 кв. м, земельных участков — от 99 до 202 кв. м. Начальная стоимость каждого объекта составляет от 5,09 млн до 5,61 млн руб., а совокупная стоимость этой части конкурсной массы превышает 64,9 млн руб.

Самым дорогим лотом стало нежилое помещение площадью 523,5 кв. м на улице Каменской в Шалушке. Его начальная стоимость составляет 23,81 млн руб. Среди жилых объектов наиболее высокую цену получил дом площадью 143,2 кв. м на улице Жанатаева — 5,61 млн руб. Самым дорогим жилым помещением стала квартира площадью 104,1 кв. м стоимостью 4,78 млн руб., а самым дешевым — квартира площадью 37,2 кв. м, выставленная за 1,83 млн руб.

Таким образом, на жилую недвижимость приходится около 139 млн руб., или более 80% стоимости имущества, выставленного на торги. Остальную часть составляет коммерческая недвижимость. Согласно отчету финансового управляющего, помимо недвижимости должнику также принадлежат автомобили Nissan X-Trail 2014 года выпуска, грузовой «Урал» 2007 года выпуска и Hyundai Porter II 2009 года выпуска, однако в текущую процедуру продажи они не включены.

Победителем торгов признают участника, который первым подаст заявку, соответствующую требованиям законодательства о банкротстве, и предложит цену не ниже установленной для соответствующего периода проведения торгов. Средства от реализации имущества направят на расчеты с кредиторами в рамках процедуры банкротства.

Станислав Маслаков