Суд Дагестана сменил ответчика по иску казначейства на 433,96 млн рублей

Арбитражный суд Республики Дагестан продолжает рассматривать иск Управления Федерального казначейства (УФК) о взыскании 433,96 млн рублей ущерба с учреждения жилищного строительства. В ходе последнего заседания по делу ответчик был заменён правопреемником, а разбирательство перенесено на август. Информация об этом опубликована в картотеке дела.

В процессе участвует широкий круг третьих лиц: Минстрой РФ, республиканский Минстрой, Межрегиональное управление Росфинмониторинга по СКФО, Министерство финансов и Правительство Республики Дагестан. Ранее к делу присоединилась прокуратура Дагестана — для обеспечения законности при возмещении ущерба федеральному бюджету.

На заседании представитель Правительства Дагестана заявил ходатайство об истребовании доказательств. Суд отклонил запрос письма УФК от 09.06.2022, поскольку документ уже приобщён истцом к материалам дела, однако удовлетворил требование об истребовании типового соглашения между ответчиком и администрациями муниципальных районов. ГБУ РД «Дирекция по развитию жилищного строительства» обязали направить этот документ непосредственно в арбитраж. Суд предупредил: неисполнение без уважительных причин повлечёт судебный штраф в порядке главы 11 АПК РФ.

Ключевым процессуальным событием стала смена стороны спора. Определением от 9 июня 2026 года ответчиком назначено государственное автономное учреждение РД «Дирекция по реализации инфраструктурных программ в Республике Дагестан».

14 июля 2026 года от Правительства республики поступил отзыв на иск, а представитель нового ответчика передал дополнения к нему. Ссылаясь на статью 158 АПК РФ и необходимость ознакомления сторон с поступившими материалами, суд отложил разбирательство.

Следующее заседание назначено на 4 августа 2026 года в 16:30 в зале № 1 Арбитражного суда Республики Дагестан по адресу: Махачкала, ул. Керимова, 47.

Суд обязал участников представить дополнительные материалы: истца — копии материалов проверки и платёжные поручения, подтверждающие перечисление средств молодым семьям с нарушением законодательства; ответчика — доказательства правомерного начисления субсидий молодым семьям; третьих лиц (Минстрой РФ и Правительство РД) — отзывы на исковое заявление. Всем участникам разъяснена возможность урегулирования спора в досудебном порядке.

Тат Гаспарян