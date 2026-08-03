ФСБ заявила о предотвращении теракта у прокуратуры Пятигорска

Федеральная служба безопасности сообщила о предотвращении террористического акта в Пятигорске, целью которого, по версии ведомства, должно было стать здание городской прокуратуры. В Центре общественных связей ФСБ заявили, что сотрудники спецслужбы задержали мужчину 2001 года рождения, уроженца одной из стран Центральной Азии. По данным ведомства, он придерживался взглядов запрещенной в России международной террористической организации и действовал по указанию куратора, который находится в Сирии. Об этом говорится в официальном сообщении ЦОС ФСБ, распространенном 3 августа.

По версии спецслужбы, подозреваемый заранее подготовился к нападению. Он обследовал территорию возле здания прокуратуры, провел разведку предполагаемого места взрыва, изучил расположение объекта и приобрел необходимые компоненты для изготовления самодельного взрывного устройства. После совершения теракта мужчина, как утверждает ФСБ, собирался покинуть Россию, выехать в Сирию и присоединиться к одной из международных террористических организаций. Сотрудники спецслужбы задержали его до завершения подготовки нападения.

Это уже не первый подобный эпизод в Пятигорске за последние месяцы. В апреле ФСБ сообщала о предотвращении теракта возле одного из зданий силовых структур города. Тогда, по данным ведомства, в подготовке нападения участвовали гражданка Германии 1969 года рождения и уроженец одной из стран Центральной Азии 1997 года рождения. Следствие утверждало, что фигуранты действовали по заданию украинских спецслужб, а самодельное взрывное устройство мощностью около 1,5 кг в тротиловом эквиваленте удалось своевременно обнаружить и обезвредить.

В июне спецслужба сообщила о предотвращении еще одного, уже двойного теракта в Пятигорске. Тогда, по версии следствия, две женщины 2006 и 1979 годов рождения должны были по отдельности доставить два самодельных взрывных устройства к зданию одного из правоохранительных ведомств. По информации ФСБ, организаторы рассчитывали совершить два последовательных взрыва, чтобы увеличить число пострадавших среди сотрудников экстренных служб и следственно-оперативной группы. Оба устройства, по данным ведомства, содержали около 2 кг взрывчатого вещества в тротиловом эквиваленте.

Александр Иванов