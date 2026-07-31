Главные новости за 31 июля. Сочи

Прокуратура Сочи добивается взыскания 3,5 млн руб. в доход государства с бывшей заместительницы главы Хостинского района, осужденной за мошенничество: суд первой инстанции удовлетворил иск, но решение обжаловано. Чиновница получила деньги от предпринимателя за обещание содействия в аренде участка, однако не имела соответствующих полномочий и договор заключен не был, в связи с чем ее действия квалифицировали как мошенничество.

В Сочи создадут комиссию по вопросам градостроительной деятельности для выявления нарушений законодательства, анализа их причин и устранения, соответствующее поручение дал глава города Андрей Прошунин. Новая структура займется подготовкой алгоритмов, что позволит повысить контроль за объектами и сократить нагрузку на бюджет.

В Туапсинском округе спасатели эвакуировали трех подростков, которых на сапбордах унесло в открытое море на четыре километра от берега; инцидент произошел вечером из-за усиления ветра. Поиски длились около полутора часов, всех подростков нашли живыми и без травм, медицинская помощь им не потребовалась.

В Сочи в рамках нацпроекта модернизируют светофорную инфраструктуру: в 2026 году обновят девять объектов и установят 54 детектора на основных магистралях, включая Курортный проспект и улицу Несебрскую. Новое оборудование будет анализировать загруженность дорог в реальном времени, а иностранные контроллеры заменят на российские, что повысит пропускную способность и безопасность движения.

Роспотребнадзор выявил нарушения санитарных требований в семи сочинских хостелах, где размещают иностранцев: в объектах отсутствовали производственный контроль, программы проверок и протоколы лабораторных исследований. Также не проводились дезинфекция и дератизация, нарушались правила хранения инвентаря, ведомство выдало предписания об устранении нарушений, исполнение которых взято на контроль.