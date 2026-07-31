В Сочи обновят девять светофоров и установят датчики движения

В Сочи продолжается модернизация светофорной инфраструктуры в рамках национального проекта по развитию интеллектуальных транспортных систем. В 2026 году на основных городских магистралях планируют обновить еще девять светофорных объектов и установить 54 детектора мониторинга дорожного движения, сообщили в пресс-службе администрации курорта.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Екатерина Матюшина / Коммерсантъ Фото: Екатерина Матюшина / Коммерсантъ

В настоящее время работы ведут на Курортном проспекте и улице Несебрской в районе Морского порта. Эти участки относятся к наиболее загруженным транспортным артериям города, где ежедневно фиксируется высокая интенсивность движения автомобилей.

В ходе модернизации на объектах устанавливают детекторы, которые в режиме реального времени анализируют дорожную ситуацию. Оборудование фиксирует интенсивность транспортного потока и уровень загруженности дорог, после чего передает информацию в систему управления дорожным движением. Полученные данные позволяют оперативно корректировать режимы работы светофоров, что должно повысить пропускную способность улично-дорожной сети и безопасность движения.

Работы выполняют специалисты Центра организации дорожного движения муниципального учреждения «УАД», которые обеспечивают круглосуточный мониторинг и управление дорожной инфраструктурой города.

Кроме установки детекторов, в 2026 году предусмотрена замена действующих дорожных контроллеров иностранного производства на российские аналоги. Новое оборудование интегрируют в единую систему управления дорожным движением. Также на светофорных объектах планируют установить дополнительные камеры видеонаблюдения. По данным администрации, эти меры направлены на повышение эффективности управления транспортными потоками и безопасности на дорогах Сочи.

Мария Удовик