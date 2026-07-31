В Сочи появится комиссия для выявления нарушений в градостроительстве

Власти Сочи создадут комиссию по вопросам градостроительной деятельности. Новая структура займется выявлением нарушений градостроительного законодательства, анализом причин их возникновения и подготовкой алгоритмов для их устранения. Соответствующее поручение дал глава города Андрей Прошунин. Решение озвучили на рабочем совещании в администрации курорта, посвященном вопросам применения Градостроительного кодекса РФ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Самодуров / Коммерсантъ Фото: Юрий Самодуров / Коммерсантъ

Создание комиссии связано с реализацией решения городского собрания Сочи, которым утвержден порядок осмотра зданий и сооружений на территории города. Документ предусматривает проведение проверок объектов на соответствие установленным требованиям, а также оценку их технического состояния. Вместе с тем после принятия решения необходимые полномочия и штатные единицы районным подразделениям администрации не передали, поскольку для этого требуется корректировка структуры мэрии.

В ходе совещания отметили, что для реализации новых полномочий необходимо внести изменения в ряд муниципальных правовых актов и определить распределение обязанностей между структурными подразделениями администрации. После этого специалисты смогут проводить предусмотренные законодательством проверки объектов и выполнять возложенные на них функции.

По словам главы города, также необходимо разработать порядок установления причин, которые привели к нарушениям требований Градостроительного кодекса. Подготовкой соответствующих алгоритмов займется специально создаваемая комиссия по вопросам градостроительной деятельности.

В администрации Сочи пояснили, что новая структура будет выявлять нарушения градостроительных требований, анализировать причины их возникновения и обеспечивать своевременное принятие мер по их устранению. Предполагается, что такой механизм позволит повысить эффективность контроля за состоянием объектов, обеспечить исполнение требований градостроительного законодательства и сократить нагрузку на городской бюджет за счет более оперативного реагирования на выявленные нарушения.

Мария Удовик