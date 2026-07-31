В Туапсе спасли трех подростков, которых унесло в море на сапбордах

В Туапсинском округе спасатели эвакуировали трех подростков, которых во время прогулки на сапбордах унесло в открытое море. Их обнаружили в четырех километрах от берега и доставили на сушу. Никто из подростков не пострадал, сообщили в пресс-службе администрации Туапсинского округа.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба администрации Туапсе Фото: пресс-служба администрации Туапсе

Инцидент произошел вечером накануне на центральном пляже. Трое подростков вышли в море на сапбордах и находились на воде около двух часов. После усиления северного ветра их начало относить от берега, а спустя некоторое время они скрылись из поля зрения. Очевидцы сообщили о произошедшем в Ситуационный центр.

После получения информации спасатели приступили к поисковой операции. Для проведения работ также привлекли личный состав и технику Южного регионального поисково-спасательного отряда МЧС России. Поиски продолжались около полутора часов.

Подростков обнаружили примерно в четырех километрах от береговой линии. Их эвакуировали на катере и доставили на берег. По данным администрации Туапсинского округа, медицинская помощь никому из них не потребовалась, травм подростки не получили.

Ранее аналогичный случай произошел в Сочи. В июле пляжный спасатель заметил сапбордиста, который более полутора часов находился на значительном удалении от берега и не мог самостоятельно вернуться на сушу. Для оказания помощи привлекли спасателей МЧС России. Они обнаружили 46-летнего жителя Сочи примерно в 500 м от берега. Мужчина находился на сапборде в зоне движения катеров, после чего его доставили на берег.

Мария Удовик