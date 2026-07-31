Прокуратура добивается взыскания 3,5 млн рублей с экс-чиновницы Сочи

Прокуратура Сочи добивается взыскания 3,5 млн руб. в доход государства с бывшего заместителя главы Хостинского района Эллады Мартиросян, ранее осужденной за мошенничество. Центральный районный суд Сочи в июне 2026 года удовлетворил иск надзорного ведомства, однако решение пока не вступило в законную силу, поскольку ответчица обжаловала его в Краснодарском краевом суде, пишет «Ъ».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

Как следует из материалов дела, прокуратура указала, что приговор по уголовному делу в отношении бывшей чиновницы уже вступил в законную силу. В декабре 2025 года Центральный районный суд Сочи признал Элладу Мартиросян виновной в особо крупном мошенничестве и назначил ей шесть лет лишения свободы. В июне 2026 года кассационная инстанция оставила приговор без изменений.

В исковом заявлении прокуратура отметила, что бывшая чиновница использовала свое служебное положение вопреки интересам службы для незаконного получения денежных средств. Ведомство считает, что деньги, полученные преступным путем, должны быть обращены в доход государства как гражданско-правовое последствие коррупционного поведения. По мнению прокуратуры, взыскание необходимо для достижения целей предупреждения коррупционных преступлений.

Уголовное дело связано с событиями 2023 года. Тогда к заместителю главы Хостинского района обратился местный предприниматель, который рассчитывал получить в аренду земельный участок площадью 16 соток под эстакадой на трассе Джубга—Сочи. Земля, предназначенная для размещения спортивных объектов, находилась в бессрочном пользовании администрации Хостинского района. По словам предпринимателя, ранее районная администрация неоднократно отказывала ему в заключении договора аренды. Он сообщил, что готов благоустроить территорию и построить поле для мини-футбола после официального оформления участка.

Следствие установило, что Эллада Мартиросян пообещала содействие в решении вопроса и потребовала 3,5 млн руб., заявив, что эти деньги якобы предназначены для передачи в качестве взятки. В материалах уголовного дела отмечается, что при обсуждении передачи денег бывшая чиновница и ее знакомый использовали завуалированные формулировки, упоминая «три с половиной лимона-апельсина». Денежные средства она получила наличными, однако договор аренды участка так и не был заключен.

В ходе расследования установили, что бывшая чиновница не обладала полномочиями влиять на принятие решения о предоставлении участка, поскольку такие вопросы находились в компетенции городской, а не районной администрации. Ее действия квалифицировали как мошенничество. В ходе следствия Эллада Мартиросян признала вину, раскаялась и ссылалась на тяжелое материальное положение.

При рассмотрении гражданского иска представитель ответчицы в судебном заседании не участвовал, ее позицию суду не представили. Изучив доводы прокуратуры, Центральный районный суд Сочи пришел к выводу, что денежные средства, полученные преступным путем, не могут оставаться в распоряжении осужденной и подлежат взысканию в доход Российской Федерации. Решение суда обжаловано и пока не вступило в законную силу.

Мария Удовик