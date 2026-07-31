Роспотребнадзор нашел нарушения в семи хостелах Сочи

Специалисты управления Роспотребнадзора по Краснодарскому краю выявили нарушения санитарно-эпидемиологических требований в семи хостелах Сочи. Проверки провели в мини-гостиницах и хостелах, расположенных в многоквартирных домах. В поле зрения ведомства попали объекты, где размещают иностранных граждан.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко / Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко / Коммерсантъ

В ходе профилактических мероприятий специалисты обследовали средства размещения и зафиксировали ряд нарушений санитарного законодательства. В семи хостелах отсутствовал производственный контроль, а также программы производственного контроля и протоколы лабораторных исследований, которые должны подтверждать соблюдение санитарно-эпидемиологических требований.

Кроме того, сотрудники Роспотребнадзора выявили нарушения, связанные с проведением дезинфекции, дезинсекции и дератизации. На отдельных объектах отсутствовали договоры со специализированными организациями, которые выполняют соответствующие работы. Также во время проверок установили нарушения правил хранения и маркировки уборочного инвентаря.

По итогам проверок управление Роспотребнадзора потребовало от руководства хостелов устранить выявленные нарушения. В ведомстве сообщили, что исполнение выданных предписаний находится на контроле профильной службы.

«Ъ-Сочи» писал, что на курорте суды подтвердили законность сноса самовольной гостиницы в Адлерском районе и объектов на аллее Челтенхема, нарушающих градостроительные нормы. В случае отказа от добровольного демонтажа собственникам грозит неустойка 50 тыс. руб. за каждый день просрочки, а администрация продолжает контролировать исполнение решений и принимает сообщения о незаконном строительстве.

Мария Удовик