Главные новости за 30 июля. Сочи

В первом полугодии 2026 года Сочи вошел в пятерку российских городов — лидеров по сумме платежей в ресторанах. Средний чек в заведениях общественного питания курорта составил 2,12 тыс. руб.

По состоянию на 09:00 30 июля в Сочи продолжают работать 50 автозаправочных станций. При этом на части АЗС сохраняются ограничения на отпуск топлива, а одна станция временно приостановила его реализацию.

В Сочи суды подтвердили законность требований администрации города о сносе нескольких самовольных построек. Речь идет о незаконной гостинице в Адлерском районе и объектах на аллее Челтенхема.

В Сочи за прошедшие сутки аварийно-восстановительные бригады МУП «Водоканал» устранили 11 повреждений на водопроводных сетях в разных районах города. Специалисты также ликвидировали засоры в системе водоотведения.

В Сочи состоялось прощание с пятью погибшими в результате дорожно-транспортного происшествия, произошедшего на Дублере Курортного проспекта.