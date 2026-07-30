В Сочи за сутки устранили 11 повреждений на водопроводных сетях

В Сочи за прошедшие сутки аварийно-восстановительные бригады МУП «Водоканал» устранили 11 повреждений на водопроводных сетях в разных районах города. Специалисты также ликвидировали засоры в системе водоотведения, сообщает городской МЦУ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

В Центральном и Хостинском районах работы провели на улицах Пластунской, Орджоникидзе, Чекменева, Гвоздик и Центральной в селе Илларионовка. Там специалисты устранили свищи и трещины на трубопроводах диаметром от 50 до 300 мм.

В Адлерском районе повреждения ликвидировали на улицах Цветочной, 28 и 34. На обоих участках были устранены трещины на трубопроводах диаметром 32 мм.

Еще три повреждения устранили в Лазаревском районе — на Батумском шоссе, улицах Фруктовой, Ольховой, а также на пересечении улиц Единства и Чистой. Диаметр поврежденных трубопроводов составил от 40 до 500 мм.

Устранение повреждений на водопроводных сетях необходимо для возобновления подачи чистой воды потребителям и предотвращения крупных коммунальных аварий. Это помогает защитить здания от затопления, снизить потери ресурса и вернуть безопасные условия для жизни людей.

Ранее сообщалось, что специалисты МУП Сочи «Водоканал» приступили к аварийно-восстановительным работам на улице Лермонтова в Хостинском районе. Поводом для ремонта стала выявленная нештатная ситуация на сети водоснабжения.

Анна Гречко