В Сочи одна АЗС временно прекратила отпуск топлива

По состоянию на 09:00 30 июля в Сочи продолжают работать 50 автозаправочных станций. При этом на части АЗС сохраняются ограничения на отпуск топлива, а одна станция временно приостановила его реализацию. Об этом сообщили городские власти.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев / Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев / Коммерсантъ

Согласно опубликованным данным, бензин АИ-92 доступен на 37 АЗС, АИ-95 — на 35 станциях, АИ-100 — на 25. Дизельное топливо имеется на 43 автозаправочных станциях, сжиженный газ — на 12.

На двух автозаправочных станциях сети «Роснефть» топливо отпускают только по топливным картам.

На автозаправочных станциях «Роснефти» продолжают действовать ограничения на объем отпуска топлива. Для большинства станций максимальный объем составляет 30 литров бензина и 50 литров дизельного топлива на один автомобиль. На АЗС, расположенных вдоль трасс, лимиты увеличили до 50 литров бензина и 300 литров дизельного топлива.

Ограничения действуют и на автозаправочных станциях сети «Лукойл». Здесь одному автомобилю отпускают не более 40 литров бензина и 60 литров дизельного топлива.

Помимо работающих автозаправочных станций, одна АЗС в городе временно прекратила отпуск топлива. Еще четыре станции закрыты на плановый ремонт.

Городские власти сообщили, что продолжают следить за ситуацией с обеспечением топливом и пообещали дополнительно информировать о ее изменении.

Водителей также попросили не приобретать топливо впрок и не создавать искусственный ажиотаж на автозаправочных станциях. По информации муниципалитета, это позволит избежать дополнительной нагрузки на действующие АЗС и сохранить доступность топлива для всех автомобилистов. Сведения о наличии горючего и работе автозаправочных станций приведены по состоянию на 09:00 30 июля.

Мария Удовик