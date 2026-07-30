Cуды обязали снести незаконные гостиницу и апартаменты в Сочи

В Сочи суды подтвердили законность требований администрации города о сносе нескольких самовольных построек. Речь идет о незаконной гостинице в Адлерском районе и объектах на аллее Челтенхема, сообщает пресс-служба администрации города.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба администрации Сочи Фото: пресс-служба администрации Сочи

Судебная коллегия по гражданским делам Краснодарского краевого суда поддержала требование администрации о сносе здания на улице Богдана Хмельницкого в Адлерском районе. Ответчики возвели его без разрешения на земельном участке, предназначенном для индивидуального жилищного строительства. При этом фактически объект использовался как гостиница.

Экспертиза показала, что постройка нарушает градостроительные, земельные и противопожарные нормы. Ее дальнейшая эксплуатация создавала угрозу жизни и здоровью людей. Если собственники не демонтируют объект добровольно в установленный срок, им придется выплачивать неустойку в размере 50 тыс. руб. за каждый день неисполнения решения суда.

Кроме того, судебная коллегия по гражданским делам Четвертого кассационного суда общей юрисдикции повторно подтвердила законность решения о сносе зданий на аллее Челтенхема, 4/1. Самовольными признаны в том числе коттеджи на земельном участке с кадастровым номером 23:49:0303007:48, а также реконструкция старого здания под комплекс апартаментов. В ближайшее время застройщик должен демонтировать незаконные объекты.

В администрации Сочи заявили, что продолжают выявлять и пресекать факты самовольного строительства на территории курорта. Исполнение решений о сносе таких объектов находится на контроле правового департамента.

Сообщить о фактах незаконного строительства можно в управление муниципального земельного контроля администрации Сочи по телефону +7-928-20-59-0-59.

Ранее сообщалось, что Хостинский райсуд Сочи признал застройщиков Александра Приданникова, Андрея Аллилуева, Николая Бабогло и Александра Кочергина виновными в причинении ущерба на сумму 130 млн руб. покупателям жилья в коттеджном поселке «Горная поляна». В октябре 2021 года поселок пострадал после оползня. С учетом роли каждого из группы застройщиков подсудимым назначено наказание в виде лишения свободы на срок от одного года девяти месяцев до трех лет в колонии-поселении.

Анна Гречко