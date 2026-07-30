В Сочи прошла церемония прощания с погибшей в ДТП семьей

В Сочи 29 июля состоялось прощание с пятью погибшими в результате дорожно-транспортного происшествия, произошедшего на дублере Курортного проспекта. По данным ТАСС, перед началом церемонии собрались около 100 человек.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Самодуров / Коммерсантъ Фото: Юрий Самодуров / Коммерсантъ

Церемония проходила с 15:30 до 18:00. На нее пришли родственники погибших, друзья, учителя и жители города. Среди пришедших были также дети и подростки. У входа в зал для прощания выстроилась очередь. По данным агентства, из-за тяжелой эмоциональной атмосферы многие не задерживались в помещении надолго.

Участники церемонии приносили цветы, игрушки и личные вещи погибших. Одному из них принесли гитару в закрытом чехле.

Смертельная авария произошла в ночь на 27 июля. Автомобиль врезался в стену на въезде в тоннель на дублере Курортного проспекта. В результате ДТП погибли пять человек, включая троих детей. Еще трое несовершеннолетних получили травмы.

После столкновения сотрудник Росгвардии и очевидцы помогли извлечь из автомобиля троих выживших детей. По факту происшествия возбудили уголовное дело, в рамках которого устанавливают все обстоятельства аварии.

Ранее сообщалось, что автомобиль столкнулся с препятствием на въезде в тоннель. В результате погибли двое взрослых и трое детей. Трое несовершеннолетних были доставлены в медицинское учреждение. Расследование уголовного дела продолжается.

Мэр Сочи Андрей Прошунин назвал это трагедией и выразил соболезнования близким. Он также привел данные краевой комиссии: с января по июнь 2026 года в крае пострадали 405 детей, 13 погибли, причем в большинстве смертельных аварий виноваты родители-водители, и призвал строже соблюдать ПДД, особенно правила перевозки детей.

Мария Удовик