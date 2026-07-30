Сочи вошел в топ-5 городов по платежам в ресторанах

В первом полугодии 2026 года Сочи вошел в пятерку российских городов-лидеров по сумме платежей в ресторанах. Средний чек в заведениях общественного питания курорта составил 2,12 тыс. руб. Такие данные приведены в исследовании банка «Русский стандарт».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ

По итогам исследования первое место по сумме платежей в ресторанах заняла Москва, где средний чек достиг 2,305 тыс. руб. На второй позиции оказался Санкт-Петербург со средним чеком 2,476 тыс. руб. Далее следуют Нижний Новгород с показателем 1,967 тыс. руб., Казань — 1,827 тыс. руб. и Сочи — 2,12 тыс. руб.

Исследование также охватывает расходы на гостиничные услуги. Наибольший средний платеж зафиксировали в Санкт-Петербурге — 19 тыс. руб. Второе место занял Нижний Новгород со средним чеком 12,4 тыс. руб. В первую пятерку также вошли Москва, где средний платеж составил 11,5 тыс. руб., Казань — 6,5 тыс. руб. и Воронеж — 4,9 тыс. руб., пишет ТАСС.

Ранее сообщалось, что с начала 2026 года Сочи принял более 4 млн туристов. По последним данным, одновременно на курорте находятся около 180 тыс. отдыхающих.

В настоящее время на территории Сочи работают порядка 250 объектов туристического показа, включая природные достопримечательности. Для туристов доступны 107 маршрутов общей протяженностью более 150 км, проходящих по территории курорта и национального парка. Эти данные ранее приводили власти города.

«Ъ-Сочи» писал, что Сочи занял шестое место в рейтинге самых «кофейных» городов России с 373 заведениями, уступив Москве (4,2 тыс.), Санкт-Петербургу (2,2 тыс.), Краснодару (627), Новосибирску (523) и Екатеринбургу (517). По данным «Контур.Фокус», в России всего 20,8 тыс. кофеен, а исследование РОМИР показало, что на среднюю зарплату в 2026 году можно купить 1,2 тыс. чашек кофе в ритейле против 688 в классических кафе.

Мария Удовик