Главные новости за 29 июля. Кубань, Крым, Адыгея

Власти Кубани обсудили защиту заводов и агропредприятий от атак, создав мобильные огневые группы из сотрудников самих объектов. Участники таких групп заключат контракт с Минобороны, но останутся работать на своих местах и будут получать доплату 50 тыс. руб. в месяц от края.

В Краснодаре продолжают восстанавливать многоэтажку в Карасунском округе, поврежденную дроном 22 июля: уже закрыли кровлю, установили подпорки, а следующие этапы (демонтаж плит и ремонт) займут несколько недель. Власти пообещали выплаты пострадавшим с августа, а жителям с детьми предложили временное размещение из-за шумных работ и проработают вопрос психологической помощи.

В Краснодарском крае по поручению губернатора создадут рабочую группу для помощи предпринимателям, чьи склады пострадали от атак БПЛА,— планируют выработать комплексные меры, включая налоговые преференции и реструктуризацию кредитов.

В ночной атаке на Крым погибли два человека, еще пятеро ранены, власти окажут помощь семьям. Всего за ночь ПВО сбила 295 дронов, в том числе над Краснодарским краем и Крымом.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил Fox News, что вопрос статуса Крыма пока не стоит на повестке, хотя территория важна, но главный приоритет — сохранение жизней. Накануне он встретился с Трампом в Белом доме для обсуждения урегулирования конфликта, а в Кремле отметили, что диалог с США продолжается, несмотря на отказ от договоренностей в Анкоридже.

Автошколы юга России планируют поднять цены на обучение на 10–20% из-за роста стоимости топлива (в ЮФО бензин подорожал до 89 руб./л, дизель — до 120 руб.) и перебоев с поставками, хотя эксперты считают это скорее поводом для пересмотра накопившихся издержек. С 1 августа «С.А. Союз Автошкол» уже индексирует тарифы, а в RED и «Шансе» повышение ожидается осенью — в Краснодаре рост может составить около 20%.