Восстановление поврежденного после атаки БПЛА дома в Краснодаре продлится несколько недель

В Краснодаре продолжаются восстановительные работы в многоквартирном доме Карасунского округа, который получил повреждения в результате атаки беспилотного летательного аппарата 22 июля. Ход работ на объекте проверил глава города, который также встретился с жителями пострадавшего дома.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

По информации городской администрации, сразу после происшествия специалисты выполнили первоочередные работы и закрыли поврежденную кровлю, чтобы исключить протечки во время дождей. Следующим этапом станет демонтаж плит перекрытия в наиболее пострадавшей квартире. Для обеспечения устойчивости конструкции на объекте установили временные подпорки.

В администрации сообщили, что выполнение оставшихся восстановительных работ, включая восстановление плит перекрытия, потребует нескольких недель. Работы по демонтажу сопровождаются высоким уровнем шума, поэтому жителям вновь предложили воспользоваться пунктом временного размещения. В первую очередь эта рекомендация касается семей с детьми.

Параллельно в доме начали восстанавливать общее имущество. Работы ведутся одновременно с устранением последствий повреждений в наиболее пострадавшей части здания.

Во время встречи жители обратились к городским властям с просьбой организовать психологическую помощь детям, которые пережили происшествие. В администрации сообщили, что этот вопрос планируют проработать.

Также городские власти подтвердили, что продолжат оказывать поддержку жильцам пострадавшего дома. По информации администрации, в августе планируют начать перечисление единовременных выплат гражданам, чье имущество пострадало в результате атаки беспилотного летательного аппарата.

Повреждения многоквартирный дом Карасунского округа получил 22 июля. После происшествия специалисты приступили к аварийно-восстановительным работам, чтобы обеспечить безопасность конструкций и подготовить здание к последующему ремонту. В настоящее время восстановительные мероприятия продолжаются, а власти заявили о сохранении контроля за ходом работ и оказанием помощи жителям дома.

Мария Удовик