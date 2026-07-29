Президент Украины заявил, что возвращение Крыма не стоит на повестке дня

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что вопрос о статусе Крыма пока не стоит на повестке дня. Об этом он сказал в интервью телеканалу Fox News.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Никитин / Коммерсантъ Фото: Игорь Никитин / Коммерсантъ

Отвечая на вопрос ведущего о том, стал ли Крым вновь предметом переговоров на фоне усиления украинских ударов по полуострову, Владимир Зеленский ответил отрицательно.

«Жаль, но нет. Или пока нет. Но посмотрим»,— сказал президент Украины.

По словам Владимира Зеленского, территория имеет большое значение, однако главным приоритетом остается сохранение человеческих жизней.

Президент США Дональд Трамп 28 июля принял президента Украины Владимира Зеленского в Белом доме для обсуждения урегулирования российско-украинского конфликта.

По данным собеседника телеканала CNN, Владимир Зеленский прибыл в США для участия в похоронах сенатора Линдси Грэма. В ходе встречи главы государств обсудили продолжающийся мирный процесс. Источник CNN отметил, что стороны считают нынешний момент подходящим для прекращения войны.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва не намерена прекращать диалог с Вашингтоном, несмотря на отказ администрации Дональда Трампа от договоренностей по Украине, достигнутых в Анкоридже. По его словам, сохраняющийся «дуализм» в позиции США оставляет возможность для продолжения переговоров.

Вячеслав Рыжков