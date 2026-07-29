Южные автошколы повысят стоимость обучения на фоне дефицита бензина

Автошколы юга России готовятся повысить стоимость обучения на фоне роста цен на топливо и перебоев с его поставками. Как сообщает «РБК Ростов», участники рынка рассматривают топливный дефицит как один из факторов предстоящей индексации тарифов на 10–20%, однако эксперты полагают, что он лишь ускорил пересмотр накопившихся издержек.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Казаков / Коммерсантъ Фото: Александр Казаков / Коммерсантъ

По данным Росстата, к 20 июля средняя стоимость бензина в Южном федеральном округе достигла 89 руб. за литр, дизельного топлива — 120 руб. за литр. Месяцем ранее эти показатели составляли 73 руб. и 80 руб. соответственно. В Краснодарском крае средняя цена бензина выросла до 80 руб. за литр, в Ростовской области — также до 80 руб. за литр.

С 1 августа группа компаний «С.А. Союз Автошкол» планирует проиндексировать тарифы. Генеральный директор компании Денис Запара сообщил «РБК Ростов», что организация пересматривает стоимость обучения при любом изменении цен на горюче-смазочные материалы. По его словам, за последний год тарифы уже увеличились примерно на 20%.

В автошколах RED в Ростове-на-Дону повышение цен ожидается осенью и составит 5–10%. Руководитель компании Тамара Степаненко отметила, что минимальная стоимость обучения в городе начинается от 44,9 тыс. руб., а с учетом дополнительных услуг достигает 60 тыс. руб. По ее словам, в Краснодаре также рассматривается возможность повышения цен примерно на 20%.

Заместитель руководителя сети автошкол «Шанс» Виталий Ширшов заявил, что за последний год стоимость топлива выросла более чем на 11%, тогда как обучение подорожало примерно на 10%. Он отметил, что при увеличении затрат на топливо более чем на 10% сохранение прежних тарифов становится экономически затруднительным, поэтому автошколы вынуждены пересматривать финансовую модель, чтобы поддерживать качество подготовки, техническое состояние автопарка и уровень сервиса.

Вячеслав Рыжков