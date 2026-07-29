Главные новости к утру 29 июля

Ночью была атакована Ростовская и Рязанская области. В Таганроге во время ракетной атаки погибла женщина, повреждены несколько зданий. В Рязани при налете БПЛА загорелось одно из предприятий.

Иран рассматривал возможность нанести удар по морскому порту на Украине из-за нападения на свое судно, сообщила The New York Times со ссылкой на источники.

Необходимости в проведении новой мобилизации в России нет, заявил Дмитрий Медведев.

Сенат США поддержал в первом голосовании законопроект о санкциях против России.

Тегеран призвал Киев возместить убытки после атаки на суда в Каспийском море.

Иран ударил по американской базе в Иордании после четырех дней перемирия. США и Саудовская Аравия ударили по связанным с КСИР группировкам в Ираке.

ООН предупредила о новой эпидемии ВИЧ.