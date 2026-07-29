США и Саудовская Аравия ударили по связанными с КСИР группировкам в Ираке
США и Саудовская Аравия ударили по объектам террористических группировок в Ираке, сообщает американское Центральное командование вооруженных сил (CENTCOM) в соцсети X. Боевики, по утверждению ведомства, действуют по указанию Корпуса стражей исламской революции (КСИР) и атакуют американские войска и саудовскую энергетическую инфраструктуру.
Истребители ударили по объектам логистики и складам оружия на востоке Ирака. Атака стала ответом на удары более 30 иранских БПЛА за последние три дня, заявили в командовании.
С февраля по апрель в этом году группировки, связанные с Ираном, совершили более 600 попыток нападения на граждан и объекты США в Ираке, отмечает CENTCOM.
Несколько часов назад Иран запустил баллистические ракеты по военной базе США в Иордании. В командовании заявляли, что атака была отражена.
Нападения на американские объекты на Ближнем Востоке со стороны группировок, связанных с иранским Корпусом стражей исламской революции (КСИР), не являются новым явлением. США признали КСИР террористической организацией еще в 2019 году и с тех пор неоднократно призывали ЕС последовать их примеру. Страны в регионе, такие как Саудовская Аравия, Кувейт, Катар и Бахрейн, также сообщают об атаках со стороны КСИР и связанных с ним формирований.
Конфликт между США, Израилем и Ираном регулярно обостряется. С 28 февраля 2026 года США и Израиль начали военную операцию против Ирана, в ответ на которую Исламская Республика атаковала Израиль и американские базы в Персидском заливе. США и Иран также обвиняют друг друга в нарушении меморандума о прекращении огня, действующего с апреля. Американские военные за последние годы неоднократно наносили авиаудары по связанным с КСИР формированиям в Сирии и Ираке в ответ на атаки на свои базы и персонал.
Примером таких атак со стороны КСИР являются ракетный удар по Иракскому Курдистану 15 марта 2026 года, в результате которого под удар попали американские базы «Харир» в Иракском Курдистане, «Али ас-Салем» и «Арифджан» в Кувейте. Тогда сообщалось, что ракеты достигали центральной части Израиля. Также, по данным КСИР от 14 июля 2026 года, иранская армия ударила ракетами и дронами по американским военным базам в Бахрейне и Кувейте, а 19 июля 2026 года, по заявлению КСИР, были нанесены новые удары по военным объектам США на двух базах в Кувейте.
7 июля 2026 года ВМС КСИР атаковали три коммерческих судна, принадлежащих ОАЭ, Саудовской Аравии и Катару, в Ормузском проливе с применением крылатой ракеты и четырех дронов. В ответ на это США нанесли удары по территории Ирана, а Минфин США отменил послабления в нефтяных санкциях. Это привело к обвинениям со стороны КСИР в нарушении режима прекращения огня со стороны США.