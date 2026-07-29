Несколько домов и предприятий повреждены в Таганроге при воздушной атаке

Несколько частных домов и коммерческих предприятий повреждены в Таганроге при воздушной атаке, сообщила мэр Светлана Камбулова в «Максе». Экстренные службы работают на местах падения обломков. Утром специальная комиссия оценит ущерб.

Этой ночью под удар также попал многоквартирный дом — в здание влетел обломок ракеты, сообщал губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь. При атаке погибла женщина и пострадал мужчина. Жителей дома эвакуировали. В городе развернули пункт временного размещения.