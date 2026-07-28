Иран призвал Украину возместить убытки после атаки на суда в Каспии

Иран не стремится к эскалации конфликта с Украиной, но и не приемлет нападения на своих граждан. Об этом заявил глава МИДа страны Аббас Аракчи, комментируя украинский удар по торговым судам в Каспийском море.

«Убытки должны быть возмещены», — написал господин Аракчи в X. По его словам, министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заверял его в том, что нападение на иранские суда было непреднамеренным, а Киев не хочет конфликтовать с Тегераном.

Украинские войска нанесли удар по двум торговым судам Ирана утром 25 июля. Один моряк погиб, еще один пострадал. Президент страны Владимир Зеленский утверждал, что они перевозили военные грузы для России. Тегеран отверг эти утверждения и пообещал ответить.