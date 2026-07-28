Иран призвал Украину возместить убытки после атаки на суда в Каспии
Иран не стремится к эскалации конфликта с Украиной, но и не приемлет нападения на своих граждан. Об этом заявил глава МИДа страны Аббас Аракчи, комментируя украинский удар по торговым судам в Каспийском море.
«Убытки должны быть возмещены», — написал господин Аракчи в X. По его словам, министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заверял его в том, что нападение на иранские суда было непреднамеренным, а Киев не хочет конфликтовать с Тегераном.
Украинские войска нанесли удар по двум торговым судам Ирана утром 25 июля. Один моряк погиб, еще один пострадал. Президент страны Владимир Зеленский утверждал, что они перевозили военные грузы для России. Тегеран отверг эти утверждения и пообещал ответить.
Инцидент с атакой на иранские торговые суда в Каспийском море произошёл 25 июля 2026 года. МИД Ирана, в частности глава Аббас Аракчи и представитель Шахрам Фарсаи, неоднократно заявляли о «враждебном и иррациональном подходе» Украины, обвиняя её в нарушении международного права и желании эскалации. Тегеран также полагает, что Украина действовала «по указке Израиля», чтобы вовлечь страны в более широкий конфликт. В ответ на это Иран пригрозил, что произошедшее не останется без ответа, и подчеркнул, что будет защищать свою безопасность и национальные интересы.
Данный инцидент является первой крупной атакой Украины в Каспийском море. Ранее этот регион рассматривался участниками зернового рынка для переориентации части поставок аграрных грузов в Иран. Спровоцировав конфликт, Украина не только ставит под угрозу эти торговые маршруты, но и рискует вызвать непредсказуемые последствия. Подобные инциденты могут усугубить нестабильность в регионе.