NYT: Иран рассматривал удар по Украине из-за атаки на судно в Каспийском море

Иран рассматривал возможность нанести удар по морскому порту на Украине, сообщила The New York Times со ссылкой на источники. Тегеран хотел таким образом ответить на украинскую атаку по иранскому судну в Каспийском море. Снизить градус напряженности между странами помогли переговоры, пишет издание.

Собеседники газеты ожидали, что Иран запустит по одному из украинских портов на Черном море баллистическую ракету малой мощности — «ради символического ответа», не пытаясь причинить большой ущерб. В Иране полагают, что это помогло бы завершить конфликт между странами, а западные чиновники заявили газете, что это могло бы обернуться еще большей эскалацией.

Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи ранее уже назвал атаку Украины нарушением Устава ООН. Он заявлял, что она направлена на втягивание Европы в войну Ирана с Соединенными Штатами, и обещал, что происшествие не останется без ответа.

Позже глава МИД Украины Андрей Сибига созвонился со своим иранским коллегой. После разговора Аббас Аракчи написал в соцсетях, что господин Сибига назвал удар по сухогрузу непреднамеренным. «Иран также не стремится к эскалации, но ясно дал понять, что любое нападение на наших граждан или интересы неприемлемо»,— сообщил иранский министр и потребовал возмещения ущерба.

Тегеран заявил об атаке Украины на иранское торговое судно в акватории Каспийского моря 25 июля. При ударе один человек погиб, еще один пострадал. После этого МИД Ирана вызвал временного поверенного Украины, выразив протест против «неразумной и враждебной» политики Киева.