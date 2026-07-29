Иран ударил по базе США в Иордании после четырех дней перемирия

Иран запустил баллистические ракеты по военной базе США, расположенной в Иордании, сообщил журналист Axios Барак Равид со ссылкой на источник. Информацию позже подтвердили в Центральном командовании ВС США (CENTCOM). Силы ПВО перехватили ракеты, заявили в военном ведомстве.

Стороны не обменивались ударами с пятницы, а до этого бомбили друг друга почти две недели подряд. США атаковали военные и инфраструктурные объекты на территории исламской республики, Иран отвечал ударами по американским базам.

Президент США Дональд Трамп в прошлую пятницу распорядился не наносить новые удары по Ирану, сообщали Axios и The New York Times. После этого господин Трамп говорил о возобновлении переговоров между странами, которые он назвал «очень дружественными». В МИД Ирана также сообщали, что страны продолжают вести диалог.

Новость обновлена в 4:32 мск. Добавлен комментарий CENTCOM.